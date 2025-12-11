Viva

Melissa Durán de luto tras muerte de un hombre fundamental en su carrera

La periodista compartió un mensaje lleno de sentimiento para rendirle homenaje

Por Fátima Jiménez
Melissa Durán es periodista y presentadora de Noticias Repretel.
La periodista Melissa Durán compartió en sus redes sociales la triste noticia con la que amaneció este jueves. (Tomada de redes sociales)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

