Melissa Durán de luto tras muerte de un hombre fundamental en su carrera

La periodista Melissa Durán compartió en sus redes sociales la triste noticia con la que amaneció este jueves.

La periodista Melissa Durán está de luto por la muerte de un hombre fundamental en su carrera: su primer jefe, el cineasta y productor Carlos Freer, quien falleció el miércoles 10 de diciembre a los 85 años.

“Hoy amanecí con esta noticia. Carlos Freer, mi primer jefe, falleció. Un cineasta apasionado y un ser humano increíble. Mucha fortaleza a su familia”, escribió Durán al publicar una fotografía junto a Freer.

Melissa Durán lamentó el fallecimiento de su primer jefe, Carlos Freer. (Tomada de redes sociales)

En la imagen se observa a Durán al inicio de su trayectoria profesional, acompañada de la esquela compartida por Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Reconocido por su profunda mirada sobre la realidad nacional, Freer dejó un legado de más de treinta documentales, entre ellos Gesta del 56 y Un costarricense llamado don Pepe. Dirigió el Centro de Producción Cinematográfica entre 1979 y 1986, y se desempeñó como docente de la UCR durante más de tres décadas.

Sus obras combinaron arte, educación y compromiso social, consolidándolo como una figura clave en la memoria audiovisual costarricense.