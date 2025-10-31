Melissa Durán abandonó transmisión de Repretel tras recibir dura noticia: ‘No pude contener el dolor’

Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, tuvo que abandonar la transmisión en vivo del noticiero meridiano, este 31 de octubre, tras recibir una dura noticia que la afectó y le impidió continuar con sus labores.

Durán dijo a La Nación que se fue del programa al enterarse del fallecimiento de José Gamboa, conocido como Gambo, quien trabajó en el canal por muchos años y se pensionó a inicios de este 2025.

“Aunque sabíamos que ese día llegaría, tras comunicar su fallecimiento en vivo, la verdad no pude contener el dolor. Gambo fue mi productor en Nc11 y nos unía una gran amistad de años. Pudimos despedirnos hace unos días, pero no imaginé que me tocaría enterarme de su partida, mientras estaba al aire", comentó Durán.

“Mis compañeros intentaron evitar que yo me enterara, ya que saben de mi gran cariño para Gambo, pero la empresa quería expresar unas palabras para su familia, por lo cual me correspondió. Nunca antes había tenido que abandonar el noticiero, pero hoy, aunque lo intenté, no pude continuar”, agregó la comunicadora.

A Melissa Durán le tocó informar el fallecimiento de su excompañero en Noticias Repretel

Melissa Durán informó de la muerte de su querido excompañero a eso de la 1:19 p. m. En su reporte, Durán lamento el fallecimiento y explicó que Gamboa libraba una lucha contra el cáncer.

“Él sabía que su vida en esta Tierra lo dirigía con pase directo a los brazos de nuestro Padre celestial, donde, sabemos, Gambito, que estás ahí. Estás disfrutando de tu merecido descanso”, expresó.

Luego de esto, el noticiero se fue a corte comercial y, al regresar, el periodista Andrés Ramírez se encargó de suplir a Durán.