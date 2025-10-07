Melissa Durán vivió momentos de tensión y estrés después de su viaje soñado por Argentina: esto fue lo que pasó

Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', cumplió uno de sus grandes sueños al viajar a Argentina.

La periodista Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, vivió al máximo su viaje a Argentina, donde estuvo acompañada de varias amigas, entre ellas su colega Febe Cruz, de Monumental. Sin embargo, el cierre del paseo fue todo lo contrario a una buena experiencia en tierras sudamericanas; terminaron pasando uno de los peores momentos de sus vidas.

En redes sociales, Durán contó que a su regreso a Costa Rica sufrieron por causa de los vuelos que las traerían a suelo tico. Primero fueron los retrasos en las salidas, pues según explicó mientras hicieron escala en Bogotá les cambiaron los horarios tres veces.

Más adelante, también en sus historias de Instagram, contó que justo cuando estaban por aterrizar en el país, el avión volvió a tomar vuelo debido a que había mucha neblina. Esto llevó al grupo de amigas a Managua, Nicaragua.

En el trayecto estuvieron en varios países. Febe contó que pisaron Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Nicaragua, y que posiblemente este martes deberían trasladarse a El Salvador para intentar llegar finalmente a sus casas.

“Estamos en la situación más al límite que yo he tenido en muchos años”, expresó Febe. Ante esto, Melissa respondió con risas que hay que tener buena actitud, aunque agregó que estaba desesperada por ver a su hija Amanda.

Todos estos videos los publicó Durán en el transcurso de este lunes 6 de octubre mientras esperaban respuestas de la aerolínea en el aeropuerto nicaragüense.

Otro detalle que tenía muy preocupadas a las viajeras es que ninguna tiene la vacuna contra la fiebre amarilla y, por esta razón, no podían salir del aeropuerto para buscar un hotel donde pasar la noche, por lo que posiblemente durmieron en la terminal aérea.

Melissa Durán vive momentos tensos en su viaje de regreso a Costa Rica

Durán agregó que en todo el tiempo que estuvieron entre vuelos y aeropuertos tuvieron muy poca información, excepto que uno de los retrasos se debió a que el avión en el que iban a viajar fue impactado por un rayo. Más tarde, en la noche de este lunes, les avisaron que el vuelo de regreso saldría este martes por la mañana.

El último reporte de Durán fue esta mañana donde contó que seguían con su travesía de aeropuertos, pero en medio de la preocupación y el estrés tuvieron la oportunidad de conocer al futbolista costarricense Manfred Ugalde.