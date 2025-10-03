Viva

Melissa Durán, de Repretel, cumplió con uno de sus sueños de infancia (y ‘Cebollitas’ tiene mucho que ver): conozca de qué se trata

La periodista está disfrutando al máximo su viaje a Argentina

Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán es periodista y presentadora de Noticias Repretel.
La periodista Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', estaba muy emocionada por viajar a Argentina y conocer este lugar especial de la serie 'Cebollitas'. (Archivo)







