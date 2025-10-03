Melissa Durán, de Repretel, cumplió con uno de sus sueños de infancia (y ‘Cebollitas’ tiene mucho que ver): conozca de qué se trata

La periodista Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', estaba muy emocionada por viajar a Argentina y conocer este lugar especial de la serie 'Cebollitas'.

La periodista Melissa Durán, de Noticias Repretel, está de viaje por Argentina, y en su visita logró cumplir uno de los sueños infantiles de muchos ticos que crecimos viendo la serie Cebollitas.

Antes de viajar, Durán confesó que uno de sus anhelos era visitar el Club 25 de mayo, donde se grabó el programa, y en donde se realizaban los partidos de fútbol de los Cebollitas. ¡Y lo logró!

La comunicadora publicó un video en sus redes sociales donde mostró detalles del lugar. Visitó la cancha y los vestuarios, y no dudó en tomarse fotos y videos para recordar la experiencia.

En la publicación mostró su pasión por este programa infantil que marcó a toda una generación y, de paso, les dio a sus seguidores en redes sociales una probadita de lo que se siente ser parte de la barra de ‘los Cebo’, en el lugar donde todo se gestó.

Durante su visita al Club 25 de mayo, donde se grabó 'Cebollitas', la periodista Melissa Durán, de Repretel, se tomó fotos en el vestuario. (Instagram)

El Club 25 de Mayo, según explicó Durán, es un club social y deportivo real que está ubicado en la ciudad de Martínez, en Buenos Aires.

“Qué locura que nos marcara tanto”, comentó Melissa, y agregó que ella y sus dos compañeras de viaje, entre ellas la periodista Febe Cruz de Monumental, estaban muy emocionadas por conocer el lugar.

