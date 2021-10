Coqui, de ‘Cebollitas’: ‘Nos gritaban y nos encerraban’, actor denuncia maltrato en la serie infantil

Nada de Olé olá, olé olá... más de 20 años después de que la afamada serie infantil argentina Cebollitas emitiera su último capítulo, el actor Juan Gabriel Yacuzzi (Coqui, en el programa) reveló algunos detalles escabrosos de la producción y afirmó que durante las grabaciones había maltrato hacia los actores menores de edad. El artista, ahora de 40 años, afirmó que a los niños les gritaban y los tenían encerrados.

De acuerdo con el diario La Nación, de Argentina, Yacuzzi dijo que los adultos les gritaban a los pequeños cuando se equivocaban en las grabaciones. Además, en entrevista con Mitre Live, el artista afirmó que si la producción se hubiera realizado en los tiempos actuales (con celulares que graban todo), no se hubiera podido hacer por los maltratos a los menores.

“Para hacerla corta, si hoy grabáramos el programa y tuviéramos celulares, grabaríamos las cagadas a pedos, los gritos de los directores y cómo nos tenían. Hoy por hoy no se podría hacer”, dijo de forma tajante.

“Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años, como Gamuza o Dalma Maradona, y se escuchaban gritos y cagadas a pedos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos (se equivocaban), éramos muy chiquitos, también nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”, agregó.

La serie 'Cebollitas' se transmitió en Costa Rica por canal 7. El programa contaba la historia de un grupo de fútbol infantil.

“Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se iban a desmayar de lo rojo que se ponían por gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se recontra calentaban, algunos lloraban y todo”, continuó el actor.

Además, Yacuzzi recordó que mientras se hacían las filmaciones, mantenían a los niños encerrados en cuartos pequeños durante largas jornadas. Para ese momento, el artista afirma que creía que era algo normal. “Nosotros pensábamos que era algo normal, que era parte del juego, que si te tentabas o te equivocadas con la letra te cagaran a pedos o gritaran”.

Sobre el lugar donde supuestamente encerraban a los niños, Yacuzzi dijo que pasaban hasta 10 horas en ese lugar, que no los dejaban salir y que le llamaban ‘La pecera’.

“Nosotros éramos chicos y queríamos jugar. Imagínate tener a 25 chicos encerrados en una habitación de cuatro por cuatro durante muchas horas. Ya no sabíamos qué hacer. Hoy por hoy eso está prohibido”, recordó.

Reacciones

Ante las fuertes declaraciones de Coqui, otros miembros del elenco de Cebollitas salieron al paso y emitieron sus criterios. Entre ellos los actores Brian Carusso (Gamuza) y Leonardo Centeno (Hipólito), así como Carmen Barbieri (Mecha).

En entrevista con Teleshow, Carusso sí confirmó que pasaban tiempo en el cuarto pequeño, pero que la situación no era exactamente como la define su compañero de serie. “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar te ibas al bar, pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”, afirmó.

“Era un cuartito para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras, sino te ibas al bar. Había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran al respeto, que nos maltrataran, jamás”, sentenció.

Por su parte Centeno (Hipólito), sí está de acuerdo con las denuncias de Coqui. El sitio Infobae recogió unas declaraciones del artista quien aseguró que con el tiempo fueron tomando conciencia de que muchas cosas que sucedían en el set no estaban bien, pero que cuando eran niños las veían bien, estaban “naturalizadas”.

“Recuerdo excesos verbales, encontrarse con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico, laburo (trabajo) desde los nueve, vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien”, le dijo Centeno a Infobae.

Otro pasaje que recordó Centeno es que cuando empezó a grabarse la serie no había una ley de horario para el trabajo infantil. Fue apenas hasta la segunda temporada de la serie que se aplicó una regulación. Dice el actor que cuando corrió la nueva ley los inspectores llegaban a revisar que se cumpliera, pero que a él lo escondían para que no lo vieran pues en varias ocasiones faltaban escenas por grabar.

Quien definitivamente está en contra de las declaraciones de Yacuzzi es la reconocida actriz argentina, Carmen Barbieri, quien diera vida a Mecha, la mamá del Colo, en la serie. Muy molesta, Barbieri entrevistó en su programa de televisión a Yacuzzi y lo increpó sobre sus acusaciones, diciéndole que estaba mintiendo y que ella, como madre, jamás hubiera permitido el maltrato a los niños en la producción.

“¿Qué te pasó que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta? ¿Qué te pasa a vos? Para mí es una mentira lo que decís”, le dijo Barbieri a Yacuzzi durante su conversación que se tornó más en un enfrentamiento que en entrevista.

Coqui Juan Gabriel Yacuzzi El actor Juan Gabriel Yacuzzi interpretó a Coqui en 'Cebollitas' cuando tenía 14 años. (Instagram)

Barbieri le recriminó a Yacuzzi que al realizar las acusaciones no mencionara directamente a ningún responsable. “Vamos a juicio y te lo niego hasta la muerte”, le dijo Carmen a Juan.

Sobre el mencionado cuarto donde pasaban horas los niños, Barbieri dijo: “No es verdad y no era un cuartito. Era un camarín grande, donde tenían a los chicos ahí porque las madres no podían estar en la grabación y, además, no podían salir porque podía pasar cualquier cosa y estaban a cargo de los productores. Eran muy chicos. No podían ir ni solos al baño ni solos al bar. Los cuidaban de tal manera que no los dejaban solos, pero lo que vos estás diciendo para mí es una mentira. ¡Una infamia!”.