Gamuza de ‘Cebollitas’ cuenta la verdad detrás de los partidos en la serie y su amistad con Diego Maradona

La exitosa serie argentina 'Cebollitas' solo duró un año al aire, pero conquitó a millones de fanáticos en toda Latinoamérica.

El programa Cebollitas marcó a toda una generación de fanáticos del fútbol, pero también provocó una pasión por la cultura argentina y las series infantiles. El show hizo que toda Latinoamérica se uniera a apoyar a los pequeños futbolistas del club 25 de mayo y ahora, a más de 25 años de su último capítulo, sus protagonistas siguen removiendo los recuerdos de sus seguidores.

Así pasó recientemente en una entrevista que brindó el actor Brian Caruso, quien interpretó al queridísimo y travieso Gamuza. El artista, ahora de 37 años, recordó cómo se grababan los partidos de Los Cebo y, además, cómo fue su relación personal con el mítico Diego Armando Maradona.

La entrevista de Caruso fue publicada por el usuario @carestiafede hace unos días en TikTok.

Caruso recordó que con el paso de las grabaciones de la serie (1997-1998), invitaban a equipos de fútbol de barrio para que jugaran los famosos partidos del programa. Contó que las filmaciones duraban hasta tres horas y que los niños invitados iban al set con la idea de jugar de manera real.

“Los pibes te venían a jugar y te jugaban en serio. Te pegaban una patada, te agarraban de la remera, te hacían falta y te metían goles”, recordó el actor.

Lo más difícil, comentó Gamuza, eran las grabaciones que se hacían eternas para los niños debido a las tomas especiales para publicar en la televisión.

Los Cebollitas y Diego Armando Maradona

“Estar cerca de Maradona en ese momento tan importante, era una locura”, dijo Caruso sobre la experiencia de compartir con el astro del fútbol argentino (y del mundo), quien era muy cercano a la producción, tanto que su hija Dalma fue parte del elenco de la serie.

“Fue una experiencia muy única. Yo sentí mucho cariño por Diego, él sentía mucho cariño por mí”, afirmó.

Caruso contó que los artistas de Cebollitas visitaban la casa de Maradona, e incluso que los invitaba a su palco en los estadios.

“Diego era una persona hermosa”, concluyó.