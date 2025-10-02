Viva

Duelo de periodistas: ¿Qué podría poner a prueba la amistad de Melissa Durán, de Repretel, y Febe Cruz, de Monumental?

Las comunicadoras están de viaje juntas por Argentina

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán Febe Cruz Noticias Repretel Noticias Monumental
Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', y Febe Cruz, de 'Noticias Monumental', tienen más de 13 años de amistad. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melissa DuránFebe CruzMonumentalRepretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.