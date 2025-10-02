Duelo de periodistas: ¿Qué podría poner a prueba la amistad de Melissa Durán, de Repretel, y Febe Cruz, de Monumental?

Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', y Febe Cruz, de 'Noticias Monumental', tienen más de 13 años de amistad.

Las periodistas Melissa Durán, de Noticias Repretel, y Febe Cruz, de Noticias Monumental, están de viaje juntas por Argentina, y, aunque las une una amistad de más de 13 años, el paseo puso a prueba esta relación.

En un divertido video que publicó Durán en su cuenta de Instagram, las comunicadoras y amigas revelaron sus gustos particulares en el fútbol.

“Así de diferentes somos”, escribió Melissa junto al video, mostrando que no importa cuáles sean sus gustos, la relación que las une es mucho más fuerte.

Durán es liguista; Cruz, por su parte, es aficionada al Saprissa. La presentadora del noticiero de Canal 6 prefiere al Real Madrid y a Boca Juniors, mientras la periodista radiofónica expresó su preferencia por el Barcelona y River Plate.

En cuanto a jugadores y selecciones nacionales, tampoco coincidieron: Melissa gusta de Cristiano Ronaldo y Brasil, mientras que Febe aseguró que Messi y Argentina son sus favoritos.

“Eso es lo importante, que en medio de las diferencias uno puede ser amigo de una persona. Aunque este viaje esté poniendo a prueba nuestra amistad”, aseveró Febe.

Las comunicadoras están disfrutando mucho de su paseo por tierras argentinas. Incluso, visitaron el estadio del River y, además, estaban en la búsqueda del icónico club 25 de Mayo, que se hizo famoso en la serie de televisión Cebollitas.