A Melissa Durán de ‘Noticias Repretel’ su hija no le dice mamá, ¿por qué?

La periodista Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, aprovechó sus redes sociales para compartir una situación particular que vive con su hija Amanda, de cinco años.

“¿Pueden creer que esta señorita me dice Meli? ¿Por qué?”, comentó Durán en un video publicado en sus redes, en el que aparece junto a la pequeña Amanda.

Mientras grababa se escuchó de fondo: “Meli, ¿quiere café?” e inmediatamente la periodista explicó que esa era la razón por la cual Amanda la llama Meli en lugar de mamá. “Escucha a las hermanas. Usted no entiende por qué ellas me dicen Meli”, le dijo a la niña.

La conversación continuó:

—Usted me tiene que decir mamá.

—No, le voy a decir Meli.

—Amanda, pero no me gusta.

—Pero entonces, si no le gusta, ¿por qué deja que mis hermanas le digan Meli?

—Entonces, si todas me dicen Meli, no voy a tener quién me diga mamá.

LEA MÁS: Melissa Durán después de ser embestida por una vaquilla: ‘Nunca estuve tan asustada’

El dilema de Amanda surge porque sus hermanas mayores, Valentina y Maripaz, llaman a la periodista Meli. Las jóvenes son hijas de Esteban Mora, esposo de la comunicadora, pero viven con ellos y con Amanda, formando una familia numerosa y muy unida.

La confusión de la más pequeña de la casa radica en entender por qué ella debe llamarla mamá si sus hermanas no lo hacen. Para Melissa Durán la situación resultó curiosa y cómica, y decidió compartirla con sus seguidores,tal como suele hacer con distintos momentos familiares en redes sociales.

LEA MÁS: Melissa Durán regresa a la pantalla de Repretel