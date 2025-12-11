Viva

Murió Carlos Freer, experimentado cineasta costarricense y pilar del arte audiovisual en el país

El reconocido documentalista tenía 85 años; su partida deja un legado ‘invaluable’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Carlos Freer Valle, de 85 años, fue un cineasta costarricense que marcó la historia del arte audiovisual de Costa Rica. (Gesta del 56)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos FreerCineastaFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.