Melissa Durán fue abruptamente interrumpida por su jefe en plena transmisión de ‘Noticias Repretel’: esto fue lo que pasó

En la edición meridiana del noticiero de Canal 6 se vivió un inesperado momento

Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Noticias Repretel
Randall Rivera, director de 'Noticias Repretel', irrumpió de manera sorpresiva la edición meridiana que presentaba Melissa Durán. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

