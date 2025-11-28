Melissa Durán fue abruptamente interrumpida por su jefe en plena transmisión de ‘Noticias Repretel’: esto fue lo que pasó

Randall Rivera, director de 'Noticias Repretel', irrumpió de manera sorpresiva la edición meridiana que presentaba Melissa Durán.

La edición meridiana de Noticias Repretel de este viernes 28 de noviembre fue abruptamente interrumpida, por lo que Melissa Durán, su presentadora, se mostró muy sorprendida por el hecho.

En plena transmisión en vivo, la periodista vio entrar al set del noticiero a su jefe Randall Rivera, director del espacio informativo. Ella le preguntó qué hacía ahí y el también periodista manifestó que le tenían una sorpresa muy especial a ella, a los televidentes y a los colaboradores de la empresa.

Resulta que la interrupción fue para celebrar un momento muy especial: el inicio de la Navidad en Repretel.

“Hay una invasión. La Navidad invadió Repretel”, dijo Rivera e invitó a varias personas de la empresa a ingresar al set principal del canal.

Llegaron Norval Calvo, de Pelando el ojo; Annette Mejías, directora de mercadeo y relaciones públicas; Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel; y los periodistas Andrés Ramírez, Maricris Rodríguez y Charlyn López.

“Esto es noticia”, manifestó emocionada Melissa Durán, luciendo un divertido sombrero navideño que le regalaron sus compañeros.

En el encuentro, también se proyectó el emotivo video de promoción de la época, producido por el canal. Además, se presentaron imágenes de los compañeros de Repretel desde varios ángulos: la redacción, el patio del edificio, Central de Radios, la redacción de Deportes, Novacinemas y el set de Navidad al aire.

Finalmente, para compartir entre todos, hubo tamales y rompope.