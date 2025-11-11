Periodista de ‘Noticias Repretel’ se recupera tras someterse a un procedimiento cardíaco: esto dijo

El periodista Gustavo Díaz, de 'Noticias Repretel' ha mantenido al público informado sobre su recuperación luego de estar internado en el hospital por una afectación en las arterias de su corazón.

A finales de julio, el periodista Gustavo Díaz, de Noticias Repretel, sorprendió al público con la noticia de que fue hospitalizado de emergencia para ser atendido por una obstrucción en una arteria de su corazón.

Durante varias semanas el reportero, con amplia trayectoria en la cobertura de sucesos, se mantuvo internado bajo observación médica. Incluso, días después de su salida del centro médico, afirmó que los doctores atendieron otras arterias que estaban en la misma condición debido a una alta acumulación de colesterol.

Después de que le dieron de alta del hospital, Gustavo se dio a la tarea de hacer cambios en su vida. Uno de ellos fue hacer ejercicio, lo que ahora le ha ayudado mucho en su recuperación, según informó recientemente en un video que publicó en sus redes sociales.

La rehabilitación cardíaca y física la está llevando en la sede Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Heredia, especificó el comunicador.

“Estoy muy contento porque ya he logrado trotar y hacer trabajo de gimnasio. Es un programa sumamente positivo que me ayuda para volver a tener una actividad física completamente normal y óptima”, manifestó el periodista.

El periodista Gustavo Díaz tiene amplia experiencia en la cobertura de sucesos en 'Noticias Repretel'. (Archivo)

Agregó al final un mensaje para incentivar al público a cuidarse. “Todos deberíamos velar por eso, al final nuestro corazón y el cuerpo son los que lo agradecen”, aseveró.

¿Qué le pasó a Gustavo Díaz de Noticias Repretel?

El 28 de julio Díaz fue hospitalizado de emergencia. Ese día Randall Rivera, su jefe y director del noticiero confirmó la información. “Tuvo un malestar repentino ante una afección que es repentina”, explicó Rivera.

Días después, fue el propio Gustavo quien confirmó que fue sometido a una limpieza de arterias. El 14 de agosto amplió detalles de su situación de salud en redes sociales: “Dios me ha puesto en las manos de los mejores médicos y este tiempo hospitalizado me permitió hacer una pausa para reflexionar y meditar sobre el llamado que él tiene para nosotros”.

LEA MÁS: Gustavo Díaz, periodista de Repretel, envía importante mensaje tras su recuperación; esto fue lo que dijo