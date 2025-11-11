Viva

Periodista de ‘Noticias Repretel’ se recupera tras someterse a un procedimiento cardíaco: esto dijo

El reportero fue internado durante varios días a finales de julio e inicios de agosto. Le realizaron una limpieza de arterias

Por Jessica Rojas Ch.
Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel
El periodista Gustavo Díaz, de 'Noticias Repretel' ha mantenido al público informado sobre su recuperación luego de estar internado en el hospital por una afectación en las arterias de su corazón. (Archivo)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

