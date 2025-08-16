Gustavo Díaz, de Repretel, lanza advertencia tras 17 días hospitalizado y revela lo que viene para su trabajo

El periodista Gustavo Díaz , presentador de Noticias Repretel, reapareció en redes sociales tras haber permanecido 17 días internado en un centro médico, lo que generó preocupación entre sus compañeros de Canal 6 y los televidentes que siguen su carrera.

Díaz fue hospitalizado el 28 de julio debido a una complicación de salud. Desde entonces, brindó breves actualizaciones, pero no había hecho declaraciones amplias sobre su proceso de recuperación.

En un video publicado en su cuenta de Facebook el viernes 15 de agosto, el comunicador agradeció el apoyo recibido y relató cómo enfrentó estas semanas. “Quiero agradecer a Dios que me permite ya estar en mi casa. También a todas las personas que estuvieron pendientes de mi condición de salud y enviaron mensajes, palabras de bendición y oraciones. Todo llegó a mi corazón y de verdad que Dios tiene el control de las cosas”, expresó.

Gustavo Díaz estuvo hospitalizado desde el 28 de julio y durante este 15 de agosto dio a conocer que le dieron la salida. Agradeció a quienes lo han apoyado. (Instagram)

El periodista también compartió que esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la importancia de su fe. “He pasado por una situación que me permite meditar sobre el propósito que Dios tiene en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Con cada prueba debemos mostrar que él es un Dios de amor y que la honra y la gloria son para él”, dijo el presentador de Noticias Repretel .

A la vez, Díaz instó a sus seguidores a cuidar la salud. Recordó que llevaba tiempo ejercitándose y bajando de peso, lo cual favoreció el estado de su corazón, pero advirtió que los chequeos médicos, los exámenes sel colesterol, los triglicéridos y la presión arterial son fundamentales para prevenir riesgos que pueden llevar a un internamiento, como fue su caso.

El periodista señaló que continuará su recuperación en casa antes de volver a su trabajo. “Será un tiempo de descanso para luego retomar lo que amo, mi labor como periodista, pero con un enfoque diferente. Ahora quiero que en medio de mi trajín diario las personas vean que Dios es grande y que él tiene el control de nuestras vidas”, concluyó.