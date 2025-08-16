Viva

Gustavo Díaz, de Repretel, lanza advertencia tras 17 días hospitalizado y revela lo que viene para su trabajo

El periodista agradeció a Dios y a quienes oraron por su salud

Por Fiorella Montoya

El periodista Gustavo Díaz, presentador de Noticias Repretel, reapareció en redes sociales tras haber permanecido 17 días internado en un centro médico, lo que generó preocupación entre sus compañeros de Canal 6 y los televidentes que siguen su carrera.








