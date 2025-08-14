Gustavo Díaz, de Repretel, lanza emotivo mensaje desde el hospital: ‘Dios tiene un propósito conmigo’

Gustavo Díaz es uno de los periodistas más reconocidos de Repretel.

El periodista Gustavo Díaz, de Repretel, fue hospitalizado el 28 de julio, dejando en vilo a sus compañeros de Canal 6 y los miles de televidentes que han seguido su carrera en el noticiero.

Desde entonces, Díaz había dado algunas actualizaciones de su estado de salud a diferentes medios, pero hasta hoy, su recuperación no le había permitido dar declaraciones amplias.

Este 14 de agosto, el comunicador publicó en su cuenta de Facebook un extenso mensaje en el que se refiere al complicado proceso que atravesó durante estas semanas.

El gran gesto de Repretel con su periodista Gustavo Díaz

Entre los detalles que comentó, precisó que fue internado por la obstrucción de una arteria de su corazón. Además de quitar la obstrucción, reveló que tuvo que recibir un tratamiento de urgencia en sus arterias porque tenían “una acumulación de colesterol muy elevada”.

“Mi condición de salud se marca por la gracia de Dios. Él me ha puesto una prueba y una enseñanza, las cuales recibo para reconocer su voluntad, y para alimentar y fortalecer mi relación espiritual y direccionar mi vida. Dios tiene un propósito conmigo”, escribió.

“Él me ha puesto en las manos de los mejores médicos y este tiempo hospitalizado me permitió hacer una pausa para reflexionar y meditar sobre el llamado que él tiene para nosotros”, añadió.

Gustavo Díaz, periodista de Repretel, fue hospitalizado por una obstrucción en una de sus arterias. (Facebook)

Por otra parte, habló de sus pilares para salir adelante, entre los que destacó el emotivo video que le dedicó Repretel; así como el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su pareja.

“Dios, mi madre amada, mi novia Hillary -quien todos los días me acompañó en el hospital-, mis hermanas y mi familia, son mis pilares en este proceso”, afirmó Díaz.

Sumado a esto, aprovechó el espacio para agradecer todas las muestras de solidaridad y cariño que recibió durante estos días; aclarando que, aunque no ha podido responderlas, sí las leyó y escuchó.

“Quiero agradecerles a todos y cada una de las personas que han estado pendientes de mi salud y elevan sus oraciones a papá Dios. Mensajes con palabras benditas que llegan a mi corazón y a mi alma. Todas esas intenciones se traducen en fuerza y los he recibido con el mayor cariño. Absolutamente, todos los mensajes son importantes para mí”, expresó el periodista de Repretel.