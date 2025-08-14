Viva

Gustavo Díaz, de Repretel, lanza emotivo mensaje desde el hospital: ‘Dios tiene un propósito conmigo’

El periodista de ‘Noticias Repretel’ habló como nunca antes del complicado proceso de salud que lo mantiene en el hospital

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Gustavo Díaz
Gustavo Díaz es uno de los periodistas más reconocidos de Repretel. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo DíazRepretelCanal 6Noticias Repretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.