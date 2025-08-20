Gustavo Díaz reapareció en televisión tras ser hospitalizado: vea cómo está el periodista de Repretel

Gustavo Díaz, periodista de Repretel, fue internado el 28 de julio por una obstrucción en una arteria.

A casi un mes de haber sido hospitalizado, Gustavo Díaz, periodista de Repretel, reapareció en televisión. Sin embargo, su aparición no fue en Canal 6, su casa desde hace muchos años; sino en Teletica.

Díaz fue entrevistado en el programa De boca en boca, que transmitió la nota este 20 de agosto. En el espacio se mostró cómo avanza positivamente la recuperación del comunicador, quien ya se encuentra en reposo en su casa.

Gustavo se mostró sonriente y con muy buena actitud, recalcando que el difícil momento que vivió fortaleció su vínculo espiritual con Dios. Además, relató que los doctores que lo atendieron no se explicaban cómo sobrevivió tantas horas con su arteria obstruida.

Cabe recordar que el destacado periodista de sucesos, precisó hace unos días que fue internado por la obstrucción de una arteria de su corazón. Además de quitar la obstrucción, reveló que tuvo que recibir un tratamiento de urgencia en sus arterias porque tenían “una acumulación de colesterol muy elevada”.

Gustavo Díaz, de Repretel, afirmó estar deseoso de regresar al trabajo. (Captura de video)

Por otra parte, en su entrevista en el espacio de farándula de Teletica, el periodista externó que desea regresar pronto a su trabajo, aunque con los cuidados necesarios. De paso, aclaró que su quebranto de salud no tiene ninguna vinculación con el estrés laboral.

“Yo les puedo decir, de verdad, que en mi trabajo nunca he sentido estrés. Todos los que trabajamos sabemos que hay presiones y oficios que son más difíciles que otros, pero en mi caso, yo amo mi trabajo”, comentó.

Incluso, el comunicador bromeó, recordando su recordada intervención en vivo de hace unos años, donde unas fuertes ráfagas de viento lo dejaron en el suelo.

“Hay que cuidarse de que no nos boten, ya que estamos más livianos”, concluyó con una sonrisa.