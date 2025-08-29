Gustavo Díaz, periodista de Repretel, envía importante mensaje tras su recuperación; esto fue lo que dijo

El periodista Gustavo Díaz , presentador de Noticias Repretel, envió un mensaje esperanzador tras superar una complicación cardíaca.

“La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia lleva a su obra completa, para que seamos mejores y cabales, sin que nos falte cosa alguna”, escribió al citar la carta de Santiago 1:3.

El comunicador aprovechó para agradecer a Dios y recordar la importancia de valorar lo esencial de la vida.

“Cada mañana que abrimos los ojos, cada ‘buenos días’ de ese ser amado, cada abrazo de nuestros padres, cada taza de café que nos tomamos. La vida nos grita sus bendiciones cada día y nuestro oído muchas veces no se afina a percibirlas. Hoy valoremos lo importante, que lo importante sea lo más importante”, compartió.

Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel recibió un tratamiento de urgencia por colesterol elevado en sus arterias. (Facebook)

Díaz ha estado enviando mensajes en redes sociales después de permanecer 17 días internado en un centro médico, situación que generó preocupación entre sus compañeros de Canal 6 y entre los televidentes que lo siguen como presentador de noticias de sucesos.

El periodista fue hospitalizado el pasado 28 de julio. En declaraciones recientes explicó que su ingreso al hospital se debió a la obstrucción de una arteria. También reveló que recibió tratamiento de urgencia en otras arterias por presentar una acumulación de colesterol muy elevada.

La noticia de su mejoría tranquilizó a colegas y seguidores, quienes le enviaron mensajes de ánimo durante su recuperación. Con fe y agradecimiento, Díaz afirmó que su experiencia le recordó la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar cada momento.