Gustavo Díaz, periodista de Repretel, envía importante mensaje tras su recuperación; esto fue lo que dijo

El periodista permaneció 17 días internado en un centro médico tras una complicación cardíaca

Por Fiorella Montoya

El periodista Gustavo Díaz, presentador de Noticias Repretel, envió un mensaje esperanzador tras superar una complicación cardíaca.








Repretel
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

