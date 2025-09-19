Director de ‘Noticias Repretel’ hizo importante aclaración sobre periodista que se empapó en los desfiles del 15 de setiembre

La periodista Génesis Castillo, de 'Noticias Repretel', estaba cubriendo los desfiles de la Independencia en San Pedro cuando fue sorprendida por la lluvia.

El 15 de setiembre quedó en la memoria de la periodista Génesis Castillo, de Noticias Repretel, quien durante la cobertura de la fiesta de la Independencia se llevó un aguacero que la empapó y le provocó mucho frío.

Durante un pase en vivo con el noticiero, la comunicadora fue sorprendida por la lluvia mientras cubría los desfiles patrios en San Pedro. Todo sucedió en vivo y el público vio cómo la joven reportera quedó empapada.

Pese a las inclemencias climáticas, la periodista se mantuvo firme en el lugar de los hechos. Entre risas, comunicó lo que estaba sucediendo y Melissa Durán, quien se encontraba en el set, quiso apiadarse de ella y le preguntó: “¿Cuánto les falta para terminar?, para calcular que no se mojen tanto”.

LEA MÁS: Periodista de Repretel recibió un aguacero encima en plena transmisión en vivo: ‘Tengo mucho frío’

Días después del curioso evento, Randall Rivera, director de Noticias Repretel, hizo una aclaración muy importante sobre lo que sucedió.

En su cuenta de Instagram, Rivera publicó un divertido video en el que confirmó que la periodista tiene paraguas y también capa que la empresa le suministró para cualquier eventualidad con la lluvia.

“Yo estoy muy agradecido por todo el apoyo que le han dado a Génesis, la periodista de Noticias Repretel, desde que se empapó en la cobertura de los desfiles”, manifestó el comunicador.

WhatsApp Video 2025-09-19 At 8.20.13 AM

Agregó que también le da las gracias a todos los que le han enviado paraguas a la periodista, pero dejó claro que la empresa le da estos artículos a sus trabajadores.

“Sí, tenemos paraguas y por supuesto también capita, pero ese día el carro estaba un poquito lejos. Agradezco muchísimo a las empresas que nos han mandado paraguas, porque nunca es suficiente”, comentó Génesis en el video.

Otro detalle muy importante, es que se informó que Castillo no se enfermó después de la mojada.

LEA MÁS: Periodista de Multimedios sufrió aparatosa caída en plena cobertura de la noticia: vea lo que pasó