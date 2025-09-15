Viva

En Repretel se equivocaron con emblemática canción de Costa Rica y así reaccionó su autor

Durante la edición de ‘Giros′ de este 15 de setiembre se leyó información errónea sobre una de las piezas más representativas en el país

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Diego Vargas (izq) es recordado por el segmento El Mochilero. Alejandro Coto se unirá el 8 de setiembre tras su paso por formatos como Deportes Repretel.
Diego Vargas (izquierda), nuevo presentador de 'Giros' de Repretel, leyó un dato erróneo sobre emblemática canción de Costa Rica. (Repretel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Soy ticoCarlos GuzmánRepretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.