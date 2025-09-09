Periodista de Multimedios sufrió aparatoso incidente en plena cobertura de la noticia: vea lo que pasó

El periodista Ricardo Acuña, de Telediario de Multimedios Canal 8, sufrió un aparatoso incidente mientras daba cobertura a las inundaciones en Desamparados, este lunes 8 de setiembre por la noche.

Durante el pase en vivo con el noticiero, el comunicador presentaba información relacionada con las lluvias cuando de pronto se resbaló y cayó al suelo lleno de barro.

Con mente de periodista, Acuña continuó hablando sobre la situación que se vivía en el lugar, a pesar del fuerte golpe que se llevó.

“Mientras me reincorporaba mentalmente de todo lo que había pasado, yo pensaba qué era lo que estaba diciendo, no sabía si seguía la línea o qué”, comentó el periodista, quien la mañana de este martes confirmó que está bien, que sufrió algunos raspones, pero nada de qué preocuparse.

Aunque en el video da la impresión de que Acuña cayó en un hueco, el reportero explicó que lo que en realidad sucedió fue que resbaló en el barro que había en la calle.

“Todo fue demasiado gracioso. Cuando me caí, escuché en controles que mi compañero Giancarlo dijo: ‘¡Híjole, se cayó!’ Me acuerdo de que traté de agarrar el micrófono y, donde me hice a levantar, me caí otra vez. Cuando logré levantarme, vi la cara del camarógrafo que tenía ojos de terror, como diciendo: ‘Este se mató’”, recordó entre risas.

Después del susto, quedó la anécdota para este periodista, quien tiene nueve meses de trabajar en Multimedios.