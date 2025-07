Periodista de Multimedios aclara que su ausencia fue por someterse a importante cirugía: ‘Era un peligro’

Julio Solís, periodista de Multimedios, estuvo ausente de la pantalla de Canal 8 en los últimos días. El comunicador confirmó a La Nación que su ausencia se debió a una importante operación que tuvo que realizarse.

Solís se sometió el 9 de julio a un proceso quirúrgico para implantarse un lente intraocular, pues según explicó, uno de sus ojos corría alto riesgo. Además, contó que la operación fue exitosa y que volverá a su trabajo este martes 15 de julio.

Tenía queratocono muy avanzado, una patología que, según explicó, deforma la córnea. Esto, aseguró, llegó a un punto crítico hace más de 15 años, que lo obligó a someterse a un trasplante de córnea.

“Después de la recuperación larguísima que conlleva, me pusieron un lente de contacto escleral. Esto porque el trasplante lo que me corregía, era que el queratocono no siguiera avanzando, pero a la hora de quedar una cicatriz y además por todo el tema visual que ya me había generado el padecimiento, yo quedé con una miopía y un astigmatismo muy alto”, relató Solís.

“Al nivel de tener a una persona al frente y si no tenía lentes, lo que veía eran manchas. Muy borroso, o sea, básicamente una persona discapacitada visualmente”, añadió.

Sin embargo, explicó que los lentes de contacto son recomendados para utilizar solo durante ocho horas diarias; descansando por completo un día a la semana. Pero, por su ritmo de vida, esto se le hacía imposible y usaba su lente todo el día.

Debido a esto, se le generaron complicaciones en su ojo con el paso de los años que incluso podían causar que su cuerpo rechazara el trasplante.

“Tenía que sí o sí hacerme esta operación, que es meter un lente de contacto por dentro del ojo. Bueno, no es un lente de contacto, se llama un lente ICL con el aumento necesario que yo necesito para quitar por completo el lente de contacto del ojo. Ya el ojo estaba colapsando y era un peligro”, concluyó.