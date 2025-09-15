Periodista de Repretel recibió un aguacero encima en plena transmisión en vivo: ‘Tengo mucho frío’

La periodista de Repretel transmitía desde los Desfiles del 15 de setiembre en San Pedro de Montes de Oca.

‘Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla’, escribió Carlos Guzmán en su emotiva canción Soy tico. Y justo hoy, 15 de setiembre, como una cómica evocación patria, a una periodista de Repretel le tocó llevarse encima un baldazo en plena transmisión en vivo.

Fue la reportera Génesis Castillo, quien vivió en carne propia eso de que en Costa Rica las fechas de conmemoración de la Independencia son sinónimo de lluvias incesantes.

Castillo dio cobertura a los tradicionales Desfiles desde San Pedro de Montes de Oca y en el último pase al aire, cuando la actividad estaba por concluir, la sorprendió un fúrico aguacero.

Pese a las inclemencias climáticas, la periodista se mantuvo firme en el lugar de los hechos. Entre risas, comunicó lo que estaba sucediendo y Melissa Durán, quien se encontraba en el set, quiso apiadarse de ella y le preguntó: “¿Cuánto les falta para terminar, para calcular que no se mojen tanto?”.

Sin embargo, su precaución llegó algo tarde.

“Vea cómo estoy. Estoy empapada. Tengo mucho frío. Ya no, muy tarde, muy tarde”, dijo Castillo a carcajada suelta. Ante la buena reacción de su compañera, Durán también soltó la risa y un “Ay, qué pecado”.

Finalmente, la presentadora la invitó a buscar un techo y le agradeció por su trabajo. El fragmento de la transmisión fue compartido por Repretel en sus redes sociales y causó buenas reacciones entre los usuarios.

“Nada como lo genuino, grande”, “Su niña interior estaba feliz”, “Profesionalismo (emojis de aplausos)”, “Gracias periodistas y camarógrafos por llegar siempre hasta la noticia sin importar las condiciones ni circunstancias”, fueron algunos de los comentarios.