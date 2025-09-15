Viva

Periodista de Repretel recibió un aguacero encima en plena transmisión en vivo: ‘Tengo mucho frío’

La joven comunicadora continuó con su reporte al aire a pesar de las inclemencias climáticas. Vea aquí el curioso momento

Por Juan Pablo Sanabria
Repretel
La periodista de Repretel transmitía desde los Desfiles del 15 de setiembre en San Pedro de Montes de Oca. (Captura de video)







RepretelGénesis Castillo
Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

