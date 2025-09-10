Randall Rivera, director de ‘Noticias Repretel’, será operado; le detectaron nódulo ‘potencialmente maligno’

Repretel anunció este 10 de setiembre que Randall Rivera, director del noticiero de la televisora, se ausentará de las transmisiones de Canal 6 debido a una importante cirugía en el cuello, que se realizará el 29 de este mes en el Hospital México.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la televisora, el periodista será sometido a una intervención quirúrgica para retirarle su tiroides, luego de que le diagnosticaran un nódulo con “potencial de malignidad”.

“Las circunstancias me exigen hacerle frente a esta situación. Por supuesto que me da miedo, pero con el apoyo de mi familia y de la empresa, estoy seguro de que todo saldrá bien”, comentó Rivera en el texto.

Randall Rivera, director de Noticias Repretel, habló sobre la operación a la que se someterá

Repretel explicó que durante su ausencia, el equipo que trabaja junto al director asumirá las riendas del noticiario. Además, su programa radiofónico Matices transmitirá nuevas entrevistas que el comunicador dejó grabadas, y también tendrá la presencia de Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental y del periodista Alejandro Meléndez.

“Repretel es una familia y siempre que uno de sus integrantes necesita apoyo, ahí estamos todos juntos dando soporte; confiamos en que su recuperación será total y pronta”, expresó Carlos Hernández, director general del Grupo Repretel.

Una vez que Rivera concluya su periodo de recuperación, primero retomará el control editorial. Más adelante, volverá a labores presenciales, según la televisora, “a tiempo para la cobertura electoral próxima”.