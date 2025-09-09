Viva

Ginnés Rodríguez habla de los cambios en Repretel y confiesa algo que aún le duele

La conductora de ‘Las historias’ conversó con ‘La Nación’ sobre los recientes despidos y movimientos dentro de la televisora

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez ha afrontado varios cambios en 'Las historias', programa de Repretel. Uno de los más recientes fue la salida del productor Frederick Fallas. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ginnés RodríguezLas historiasRepretel
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.