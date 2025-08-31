Ginnés Rodríguez revela qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora

La presentadora de televisión Ginnés Rodríguez se abrió con sus seguidores y reveló qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora, quien falleció en 2023 tras luchar contra una enfermedad.
La presentadora de televisión Ginnés Rodríguez se abrió con sus seguidores y reveló qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora, quien falleció en 2023 tras luchar contra una enfermedad.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.