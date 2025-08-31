Viva

Ginnés Rodríguez revela qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora

Conmovida, la periodista manifestó cuánto disfruta ver a sus hijos tan llenos de entusiasmo y esperanza por la vida

Por Fátima Jiménez

La presentadora de televisión Ginnés Rodríguez se abrió con sus seguidores y reveló qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora, quien falleció en 2023 tras luchar contra una enfermedad.








Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

