Ginnés Rodríguez revela qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora

La presentadora de televisión Ginnés Rodríguez se abrió con sus seguidores y reveló qué poder heredaron sus hijos de su padre, Gerardo Zamora, quien falleció en 2023 tras luchar contra una enfermedad.

A través de sus historias de Instagram, Rodríguez compartió que tanto Luciana, de 12 años, como Marcelo, de 10, poseen la capacidad de enfrentar nuevos retos; este rasgo, según sus palabras, lo heredaron de Zamora.

Ginnés Rodríguez comparte frecuentemente contenido junto a sus hijos, Luciana y Marcelo. En esta fotografía, aparecen disfrutando juntos de un viaje. (Tomada de redes sociales. )

La periodista hizo estas declaraciones en el contexto de una coreografía que ambos niños tuvieron que preparar para un show de talentos escolar, y destacó el compromiso y la dedicación con los que asumieron el desafío.

“No todo al rededor es fácil. Tienen luchas, cada uno lleva sus propios desafíos, pero creo que si hay algo que lograron aprender muy bien de su papá (...) es que sin importar la adversidad de las circunstancias, si usted le pone buena actitud a la vida, ya lleva el 50% ganado”, aseguró.

La presentadora de Las historias concluyó expresando su satisfacción por ver a sus hijos tan animados e ilusionados con la vida.

Los menores suelen participar en campañas publicitarias que realiza su madre, por lo que es común verlos en el perfil de la periodista hablando como verdaderos creadores de contenido.

