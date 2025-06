‘Me dejaron plantada por cuarta vez’: Ginnés Rodríguez comparte reflexión y sorprende a sus seguidores

Ginnés Rodríguez, reconocida figura de Repretel, compartió a través de sus redes sociales un video reflexivo luego de que, según sus propias palabras, “la dejaran plantada” por cuarta vez.

La presentadora suele publicar contenido de reflexión con frecuencia, y este lunes 23 de junio no fue la excepción. Con un video que generó intriga entre sus seguidores, Ginnés introdujo la reflexión de la semana con una historia que, al inicio, parecía personal.

Ginnés Rodríguez compartió una reflexión sobre la importancia de cumplir los compromisos con uno mismo, tras relatar que se había “dejado plantada” en varias ocasiones. (Archivo)

El video comienza con Rodríguez relatando que tenía una cita programada para ese día: “Había acordado con alguien vernos, conversar, planear proyectos… fijamos día y hora, pero no llegó. Me quedé esperando, ni siquiera me avisó”, contó.

Acto seguido, reveló que no era la primera vez que le ocurría lo mismo, y que esa persona ya lo había hecho al menos en cuatro ocasiones. Sin embargo, confesó que pensaba darle otra oportunidad… porque estaba hablando de sí misma.

Con esta revelación, Ginnés dio paso al verdadero mensaje del video: la importancia de cumplir los compromisos con uno mismo.

Explicó que muchas veces dejamos de lado nuestros propios planes por falta de tiempo, cansancio o disponibilidad, pero que siempre debemos aprender a perdonarnos y volver a intentarlo.

La publicación estuvo acompañada de la frase: “Aquella frase bíblica de perdonar 70 veces 7, aplica sobre todo con la persona más importante de tu vida”.

Su mensaje recibió múltiples comentarios de apoyo, donde sus seguidores agradecieron la honestidad de Ginnés y aseguraron que era justo lo que necesitaban escuchar.