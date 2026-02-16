Futbolista costarricense le pide matrimonio a su novia en estadio de Guatemala

En una emotiva escena romántica, de la que fueron testigos los aficionados del club Xelajú de Guatemala, el amor ganó el partido.

El futbolista costarricense Derrickson Quirós le propuso matrimonio a su novia al final del encuentro en el que los “Chivos” obtuvieron la victoria este domingo, 4-2 ante Marquense.

El volante limonense, quien en Costa Rica jugó para Cartaginés y Municipal Grecia, se hincó y le pidió matrimonio bajo la luna de Xelajú, que fue testigo de su promesa, según indicó el club en sus redes sociales.

Derrickson Quirós le dio el anillo de compromiso a su novia, en el estadio del Xelajú, Mario Camposeco, donde le pidió matrimonio. (La Nación/Reproducción de Facebook)

Derrickson, quien cumple su segunda campaña en el cuadro chapín, recibió el apoyo de los seguidores del “Xela”, que se quedaron a observar el romántico momento, donde finalmente su novia dijo que sí en medio de los aplausos y las felicitaciones de los presentes.