Puro Deporte

Futbolista costarricense le pide matrimonio a su novia en estadio de Guatemala

Jugador costarricense tiene un año en Guatemala y este domingo pidió matrimonio a su novia en la cancha

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Derrikson Quiros le propone matrimonio a su novia







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Derrickson QuirósXelajú de GuatemalaCompromiso de matrimonio
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.