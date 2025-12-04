DT de Xelajú critica el arbitraje luego del tricampeonato de Alajuelense en Centroamérica

El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro, saludó en el juego de ida de la serie al técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez.

Amarini Villatoro, entrenador del Xelajú de Guatemala, no digirió bien la derrota ante Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana. Su equipo perdió por la vía de los penales ante los erizos, permitiendo que el plantel tico consiguiera su tricampeonato.

Villatoro, en la conferencia de prensa luego del cotejo, dio a entender que Alajuelense recibió una ayuda arbitral cuando se señaló un penal que significó el 1-0 en el marcador en el tiempo regular. Esta acción fue anotada por Ronaldo Cisneros.

“Increíble que, teniendo VAR, pase esto… Estamos dolidos, el rival que está al frente no necesitaba de esto. Estamos en diciembre, pero no es la época de regalos todavía. Al final se dirá que no somos campeones, pero, bueno, orgulloso de mi equipo porque tuvimos que jugar este torneo como visitantes siempre. Llevamos 32 partidos en el semestre y eso lo resentimos; aun así siento que competimos sin ayudas ante Alajuelense. Esto es parte del fútbol”, dijo.

El DT no aceptó que, por momentos, la Liga se vio mejor en el campo y enfatizó varias veces en que su equipo fue muy superior al costarricense.

“Ellos, por la necesidad de resultado, dejaron de generar, pero se encontraron con un equipo bien ordenado. Siento que fallamos en la pelota parada y por eso nos marcan. Después del penal tuvimos buena reacción; en los tiempos extra fuimos muy superiores y debimos liquidar el juego ahí. Luego vienen los penales y no estuvieron para nosotros. Al final la serie fue muy pareja y nunca fuimos menos; siento que merecíamos más”, pronunció.

El timonel fue más allá y calificó el juego de Alajuelense como “desesperado”.

“Fue un partido controlado; un rival desesperado que se encontró una jugada para un penal, y esa fue la única manera que tuvieron para anotar. Siento que fuimos muy superiores; al final molesta perder así. No vemos justo cómo perdimos, pero sabemos que a veces hay escudos que pesan más en esta competencia. Es lamentable cómo se da la situación del penal, que marcó diferencia”, agregó.

En esta edición de la Copa Centroamericana, Alajuelense logró imponerse fuera de Costa Rica a Motagua, Olimpia y Xelajú, demostrando su categoría para dominar más allá de las fronteras ticas en un torneo del que es amo y señor.