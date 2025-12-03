Xelajú vs. Alajuelense: Hora exacta y canal para ver la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Liga Deportiva Alajuelense podría coronarse la noche de este miércoles 3 de diciembre como tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf; mientras que Xelajú pretende adueñarse de este título regional y conseguir la primera estatuilla internacional de su historia.

El equipo chapín y el club costarricense juegan el partido definitivo de la final de Centroamérica, un pulso que empezará a las 8:06 p. m., en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. Y no hay más allá.

La serie se encuentra 1-1 y el partido iniciará a las 8:06 p. m. con el gol de visita favoreciendo a los “chivos” de Xelajú.

En la ida, hace una semana, Jesús López adelantó a Xelajú desde el punto de penal, antes de que Ronaldo Cisneros igualara para Alajuelense.

Y todo eso ocurrió después de que el arquero uruguayo Rubén Silva viviera una de las mejores noches de su carrera, al desviarle un penal a Joel Campbell, y minutos después, logró lo mismo ante la ejecución desde el manchón blanco de Celso Borges.

Xelajú buscará defender su ventaja ante su afición para conquistar el primer título internacional en la historia del club. De lograrlo, se convertiría además en el primer club guatemalteco en ganar la competencia.

Amarini Villatoro y Óscar Ramírez se saludaron horas antes del partido de la verdad entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Pero Alajuelense tiene sus propias aspiraciones y el club que se presenta en esta final como bicampeón de la competencia no quiere ceder la corona.

La Liga de Óscar “Macho” Ramírez trató de afinar la puntería, porque una victoria, o un empate en el partido por cualquier marcador que no sea 0-0 ni 1-1 le permitiría conquistar su tercera Copa Centroamericana consecutiva en tiempo regular.

Si en este partido se registrara un 1-1 y el global queda 2-2, esta final se extendería a tiempos extra y hasta penales, en caso de ser necesario.

Desde Quetzaltenango llegarán en bus la mayoría de aficionados de Xelajú, haciendo el traslado terrestre de 200 kilómetros. Y desde Costa Rica, más de 1.000 seguidores de Alajuelense se encuentran en Ciudad de Guatemala.

Al mediodía, el liguismo se puso de acuerdo para un banderazo en el hotel de concentración de Alajuelense.

El ganador de la serie recibirá un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

¿Dónde puedo ver la final Xelajú vs. Alajuelense? Copiado!

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf será transmitida por ESPN. Además, el partido estará disponible en la aplicación Disney+.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, también las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, pues Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

La Copa Centroamericana de Concacaf Copiado!

Concacaf exhibió el trofeo que recibirá el campeón de la tercera edición de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Las palabras de Óscar Ramírez antes de la final contra Xelajú Copiado!

“Tanto el equipo de Xelajú como nosotros somos ofensivos. Yo veo un partido parecido. Creo que ellos igual no se van a guardar nada, ni yo tampoco. Va a ser muy de todo, y eso va a ser bonito”, comentó Óscar Ramírez en el Día de Medios de Concacaf, horas antes del partido final.

La prensa chapina le insistía al “Macho” en que se refiriera a qué representa esta final, luego de que la Selección de Costa Rica quedó fuera del Mundial 2026.

“En cuanto a lo nacional, nos toca después de tres eliminatorias exitosas quedar fuera; esta no se nos da. Es difícil, el tema de los aficionados, el tema de la economía, muchos factores. En este momento nos toca representar a nuestro país y trataremos de dar una alegría en todo lo que ha sido la problemática de este cierre de año.

”Igual ustedes también (Guatemala), en la misma condición, eliminados también. En este momento, esta Copa Centroamericana sería para dar un poco de alegría a los dos países”, afirmó el técnico de la Liga.

Las palabras de Amarini Villatoro antes de la final contra Alajuelense Copiado!

Amarini Villatoro quiere que esta noche sea histórica para Xelajú y para el fútbol de Guatemala. El técnico de los “chivos” dijo que la final de la Copa Centroamericana es seguida por todos los países.

“Estamos contentos de estar en una final ante el actual bicampeón. En el partido hay un equipo obligado y son ellos por el resultado. El problema será para ellos poder replantear acá (Guatemala). Si será como los últimos 20 minutos que ellos fueron muy incisivos y trataron de marcar la diferencia en el resultado, podemos hablar de un equipo que tuvo la posesión de balón, pero las mas claras fueron de nosotros”, relató Amarini Villatoro.

Recalcó que Xelajú es un equipo muy ordenado y que si les dan la pelota, pueden hacer mucho daño.

“Se debe hacer un partido muy inteligente, la propuesta debe ser muy inteligente, hay que tratar de ganarlo con mucha inteligencia y sabiendo las virtudes del rival. Hay que saber hacer daño en los momentos precisos del partido”, citó Amarini Villatoro.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.