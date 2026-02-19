Puro Deporte

Futbolista costarricense que pidió matrimonio a su novia en estadio anuncia ruptura del compromiso tres días después

El jugador costarricense, del Xelajú de Guatemala, dio a conocer la ruptura de su compromiso en redes sociales

Por Juan Diego Villarreal
Derrickson Quirós Xelajú de Guatemala Compromiso de matrimonio 16 de febrero del 2026 Reproducción de Facebook
El futbolista Derrickson Quirós le pidió matrimonio a su novia Wendy en el estadio Mario Camposeco del Xelajú, y tres días después anunció que ya no había compromiso. (La Nación/Reproducción de Facebook)







Derrickson QuirósXelajú de GuatemalaRuptura de compromiso de matrimonio
Juan Diego Villarreal

