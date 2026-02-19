Futbolista costarricense que pidió matrimonio a su novia en estadio anuncia ruptura del compromiso tres días después

El futbolista Derrickson Quirós le pidió matrimonio a su novia Wendy en el estadio Mario Camposeco del Xelajú, y tres días después anunció que ya no había compromiso.

En una escena romántica, propia de una película, el jugador costarricense Derrickson Quirós, quien milita en el Xelajú de Guatemala, le pidió matrimonio a su novia en el estadio Mario Camposeco.

El futbolista, al terminar el compromiso en el que los Chivos vencieron 4-2 al Marquense, el domingo, se hincó a un costado del terreno de juego y, con el anillo en la mano, le pidió que se casara con él.

La joven respondió con un abrazo y un apasionado beso para sellar el compromiso, en un video que se volvió viral prácticamente en toda Centroamérica.

Derrikson Quiros le propone matrimonio a su novia

Sin embargo, este miércoles ocurrió lo impensable. Quirós, quien en Costa Rica militó para el Cartaginés, Santos de Guápiles y Limón Black Star, anunció en sus redes sociales la ruptura del compromiso, apenas tres días después.

“Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez.

No voy a hablar mal de nadie ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí”, expresó el jugador de Xelajú.

A continuación, Derrickson escribió en su página de Instagram: “Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias”.

Mientras tanto, la hoy exnovia, Wendy, también dejó un mensaje en sus redes sociales, en el cual afirmó: “Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio”, para así terminar una mediática historia de amor en solo tres días.