¿Qué aplicaciones eliminará Google de Play Store en agosto?

Google planea una limpieza en Play Store para eliminar aplicaciones que no cumplan con sus estándares de funcionalidad, contenido y experiencia de usuario. La compañía actualizó su política de funcionalidad mínima para excluir aplicaciones con contenido insuficiente o comportamiento inestable.

El objetivo es garantizar que los usuarios accedan a un catálogo que ofrezca una experiencia estable, interactiva y atractiva. A partir del 31 de agosto, Google retirará las aplicaciones que no pasen la revisión.

Se enfocará en dos tipos de aplicaciones: las de funcionalidad y contenido limitados, y las con funcionalidad rota. Las primeras son aquellas sin una función específica, con poco contenido o diseñadas para no hacer nada. Ejemplos incluyen aplicaciones de solo texto, archivos PDF o con un solo fondo de pantalla.

Las aplicaciones con funcionalidad rota son las que se congelan, se cierran forzosamente o muestran un comportamiento anómalo. Ejemplos incluyen aplicaciones que no se instalan, no cargan o no responden una vez instaladas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.