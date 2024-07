Google lanza función gratuita de monitoreo de la ‘dark web’ para usuarios en 46 países

Google anunció la expansión de su herramienta de informes de la dark web, permitiendo a todos los usuarios monitorear e identificar filtraciones de datos personales. Esta función estará disponible de forma gratuita en 46 países, aunque Costa Rica no se encuentra en la lista.

En marzo del año pasado, Google presentó nuevas funcionalidades para sus suscriptores de Google One, como el acceso a una red privada virtual (VPN) y un informe que permitía conocer si los datos personales de los usuarios estaban en la dark web. Inicialmente, esta herramienta estaba disponible solo en Estados Unidos.

Esta herramienta rastrea la información y, si detecta datos personales como correos electrónicos o números de teléfono, notifica al usuario y ofrece recomendaciones para proteger esos datos.

LEA MÁS: La evolución de Google: de buscador a fuente principal de respuestas

Además informó que a finales de julio, estos informes estarán disponibles para todos los usuarios que hayan iniciado sesión en sus cuentas de Google, sin necesidad de una suscripción a Google One. Esta función se integró en el apartado Resultados sobre ti en la cuenta, un servicio que ayuda a los usuarios a verificar si su información de contacto personal aparece en los resultados de búsqueda.

Para utilizar esta herramienta, los usuarios deben configurar su perfil de monitorización, incluyendo datos como nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y credenciales de acceso. Google recopila esta información para analizar si se encuentra en la dark web y, en caso de una filtración, notifica al usuario mediante un informe redactado para mantener la privacidad de los datos. Los usuarios recibirán un correo con una copia del informe y las principales recomendaciones.

No obstante, la compañía aclara que algunas funciones seguirán siendo exclusivas para los suscriptores de Google One, como la monitorización constante, la obtención de resultados para información distinta a la del correo electrónico de la cuenta del usuario y las notificaciones de nuevos resultados. Las cuentas de Google Workspace y las cuentas supervisadas no podrán utilizar esta función. El servicio no está disponible en Costa Rica en este momento.

Google lanza informes de la 'dark web' para todos los usuarios, permitiendo monitorear datos personales filtrados. (Canva)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.