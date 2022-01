Brisa Hennessy, marchamo y restricción vehicular: Lo más buscado por los ticos en Google en 2021

La costarricense Brisa Hennessy quedó entre las mejores ocho surfistas del mundo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. (OLIVIER MORIN/AFP)

La empresa Google dio a conocer cuáles fueron las principales búsquedas de los ticos este año, entre las que destacan el pago del marchamo y la restricción vehicular, pero también la surfista olímpica Brisa Hennessy, que fue la única persona que se colocó en las tendencias de búsqueda de este 2021.

Sobre el derecho de circulación se generó gran incertidumbre cuando se discutió el proyecto de ley que pretendía rebajar el costo a los propietarios de vehículos valorados en menos de ¢15 millones y para la restricción vehicular se consultó en Internet cada mes con el fin de conocer cuáles serían los cambios.

Respecto a la deportista, las búsquedas aumentaron cuando se anunció que representaría al país en Tokio. Ella nació en Matapalo, en la península de Osa y durante su infancia su familia administraba una escuela de surf. Vivió aquí hasta los nueve años y luego se mudó a Oahu, Hawái, para continuar con su carrera profesional.

En los primeros lugares también se ubicaron los campeonatos de fútbol Eurocopa, Copa Oro y Copa América, el Sirimep (Sistema para la Recopilación y Sistematización de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública), la plataforma del Ministerio de Salud para sacar el código QR que acredita la vacunación contra covid-19, la aplicación Microsoft Teams, el portal Disney Plus y el encuentro Costa Rica vs Honduras.

Google también compartió una lista sobre temas que los costarricenses le preguntan al buscador y que empiezan con “¿Qué es...?”. Los más usados fueron: qué salió en la Nica, qué se celebra el 4 de julio, qué pasa con WhatsApp, qué está pasando en Colombia, qué significa “nashe”, qué dinosaurio tiene 500 dientes, qué es pansexual y qué está pasando en Afganistán.

La compañía indicó que obtiene estas listas por medio del análisis de las miles de millones de búsquedas que se realizan cada año en su buscador. “Para ello se utilizan datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends. Luego se filtra el spam y las búsquedas repetidas para construir las categorías que reflejen mejor el espíritu del año”, explicó.

Dudas globales

A nivel mundial uno de los términos más buscados fue el doomscrolling, que consiste en dedicar una cantidad excesiva de tiempo a leer noticias negativas en redes sociales en momentos difíciles. Google señaló que aunque el término existe al menos desde 2018, en enero de 2021 se buscó más que nunca en todo el globo.

“Voluntario para la vacunación” fue la oportunidad de voluntariado más buscada en todos los países y las búsquedas de cómo montar un negocio superaron a las de cómo conseguir un empleo. Además, las preguntas sobre cómo proteger el planeta alcanzaron su máximo histórico en todo el mundo.

La ruptura más buscada fue la del dúo francés de música electrónica Daft Punk y la entrevista más popular la del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle con la estrella de televisión Oprah Winfrey. Asimismo, las búsquedas de cómo mudarse con plantas superaron a las de cómo mudarse con niños o con mascotas.

Este año también incrementaron las búsquedas sobre el impacto del cambio climático, las estrategias de sostenibilidad, las preguntas sobre cómo conocer a alguien y cómo mantener la salud mental, el término “mercurio retrógrado” y las alertas sobre incendio e inundación, que se dispararon de forma simultánea.

Por último, Google destacó que durante este año, debido a la caída global de varias plataformas de redes sociales, las búsquedas de “no funciona” alcanzaron su máximo histórico en todo el mundo. De hecho, en octubre aumentaron en más de un 5.000% en comparación con el mes anterior.

A continuación puede observar las principales tendencias globales según cada categoría:

Búsquedas generales

1) Australia vs India

2) India vs Inglaterra

3) IPL

4) NBA

5) Euro 2021

6) Copa América

7) India vs Nueva Zelanda

8) Copa del Mundo T20

9) Squid Game

10) DMX

Temas noticiosos

1) Afganistán

2) Acciones de AMC

3) Vacuna para la covid-19

4) Dogeicon

5) Acciones de GME

6) Comprobación de estímulo

7) Carrera por el Senado de Georgia

8) Huracán Ida

9) Covid-19

10) Precio de Ethereum

Actores

1) Alec Baldwin

2) Pete Davidson

3) Aryan Khan

4) Gina Carano

5) Armie Hammer

6) Carmen Salinas

7) Shehnaaz Gill

8) Elliot Page

9) Dave Chappelle

10) Brenda Song

Atletas

1) Christian Eriksen

2) Tiger Woods

3) Simone Biles

4) Emma Raducanu

5) Henry Ruggs III

6) Neeraj Chopra

7) 大谷 翔平 (Shohei Ohtani)

8) Odell Beckham Jr.

9) Rafael Nadal

10) Tyson Fury

Comidas

1) Tacos de birria

2) Nasi goreng

3) Pasta Feta

4) Tabla de embutidos

5) Jengibre a la plancha

6) Sopa de papa

7) Teriyaki Amberjack

8) Tonjiru

9) Avena al horno

10) Avena durante la noche

Videojuegos

1) PopCat

2) FIFA 22

3) Battlefield 2042

4) Monster Hunter Rise

5) Resident Evil Village

6) Genshin Impact

7) Call of Duty: Vanguard

8) Far Cry 6

9) Madden NFL 22

10) Metroid Dread

Películas

1) Eternals (Marvel)

2) Viuda Negra

3) Dune

4) Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

5) Alerta roja

6) Mortal Kombat

7) Cruella

8) Halloween Kills: La noche aún no termina

9) Godzilla vs King Kong

10) El ejército de los muertos

Personas

1) Alec Baldwin

2) Kyle Rittenhouse

3) Christian Eriksen

4) Tiger Woods

5) Simone Biles

6) Joe Biden

7) Emma Raducanu

8) Derek Chauvin

9) Henry Ruggs III

10) Pete Davidson

Canciones

1) drivers license, Olivia Rodrigo

2) MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X

3) INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow

4) Fancy Like, Walker Hayes

5) MAPA, SB19

6) good 4 u, Olivia Rodrigo

7) Butter, BTS

8) Jalebi Baby, Tesher

9) Wellerman, Nathan Evans

10) Good Days, SZA

Series de televisión

1) Squid Game

2) Bridgerton

3) WandaVision

4) Cobra Kai

5) Loki

6) Sweet Tooth

7) Lupin

8) Ginny and Georgia

9) True Beauty

10) BBB21