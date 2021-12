Problemas para obtener QR llevan a decenas de personas a reclamar al Ministerio de Salud

Edgardo Robles Sirias completó su esquema de vacunación contra covid-19 en setiembre pasado. Por razones de trabajo requiere del código QR para certificar dicha inoculación, sin embargo, no lo ha conseguido pese a múltiples intentos, ni siquiera en las oficinas centrales del Ministerio de Salud, en San José, a la que ha acudido varias meses en la última semana y media.

Este vecino de Coronado relató que este miércoles 15 de diciembre solicitó ser atendido en Contraloría de Servicios de la institución para ver si le dan respuesta. Su caso es extraño, manifiesta, porque mucha gente de la que se ha topado en sus gestiones recibió al menos una vacuna en el extranjero, en cambio, él recibió ambas en suelo nacional, específicamente en Curridabat.

“Lo único que nos dicen es que no hay sistema. Va y viene, va y viene. Ya pasaron a una señora que venía desde Alajuela, y ya lleva cuarenta minutos ahí. Yo he venido aquí durante ocho días. Los cinco (días hábiles) de la semana pasada y los tres de esta. Todavía nada”, reclamó.

Su caso no es el único. Este miércoles eran decenas las personas que llegaron hasta la sede central del Ministerio para exigir su certificado. Algunas requieren el comprobante para viajar, otras porque quieren asistir a actividades en las que lo exigen, por ejemplo estadios o conciertos.

Por ejemplo, una mujer reclamó en la fila que quería asistir a la final de fútbol entre Herediano y Saprissa, en el que se pide QR para el ingreso, y ella por más intentos no lo conseguía. Otra decía que quería llevar a sus nietos al Parque de Diversiones,y sin ese documento no podría ingresar. “He llenado el formulario dos veces, he llamado, he escrito... venir es todo lo que me queda”, le decía al personal de seguridad.

La frase más escuchada por quienes esperaban fue “no hay sistema”. La oficina de prensa del Ministerio de Salud dijo que este se había restablecido minutos después de las 10 a. m., pero no fue solución para quienes tuvieron que irse a trabajar o a cumplir compromisos.

Kevin Mejías, por ejemplo, ingresó a las oficinas del Ministerio con su documentación. Este vecino de Guanacaste viajó a San José desde la noche del martes. Dijo que el documento le urgía para salir del país y teme que no le acepten el carné de vacunación.

“Me tomaron los datos, el teléfono y el correo. Como no había sistema, no podían darme el QR de una vez, me dijeron que iban a intentar y me lo enviaban, pero me preocupa porque mañana a primera hora tenemos un vuelo”, dijo el joven, que también obtuvo su esquema completo en Costa Rica.

Berlín Castro sí obtuvo su esquema completo en el extranjero. Envió toda la documentación necesaria desde octubre y no ha tenido respuesta. Ella también necesita salir del país.

“Toda mi familia tiene el código QR, yo no. Tengo tres días seguidos de venir aquí. Hoy me dicen que no hay sistema; me han tomado los datos, me dicen que me van a llamar, y mentira”, expresó esta vecina de Hatillo.

A pocos metros, Randall Madrigal contó que llevaba tres días seguidos de presentarse en estas oficinas pues requiere el código para su hijo mayor, menor de edad, quien fue vacunado en Costa Rica.

“¿Cómo se pide un requisito que no están dispuestos a darle a todo el mundo? No se debería pedir para entrar a ningún lugar, ni siquiera como optativo para los comercios. El Gobierno ya demostró que no tiene capacidad para darnos esto a tiempo a todos”, criticó.

filas ministerio La mañana de este miércoles, decenas de personas llegaron al Ministerio de Salud en busca de obtener su QR. La primer respuesta que recibieron es que el sistema estaba caído.

Necesario en comercios con plan optativo

Según el Ministerio de Salud, al pasado 9 de diciembre estaban pendientes 20.959 peticiones de inoculados fuera del país, de las cuales 18.724 llegaron entre el 16 de noviembre y el 9 de diciembre. Otras 2.235 sí se presentaron en la primera quincena de noviembre y no fue posible tenerlas listas para este viernes 10 de diciembre, como lo prometió la institución.

Además, existe un número indeterminado de personas inoculadas en el país y cuyo certificado no se genera o en el que vienen datos incorrectos.

Este certificado es importante para algunas actividades. Por ejemplo, es solicitado por los comercios que quieren mantener un aforo de 100%, así como eventos masivos.

En este momento, la aplicación obligatoria del código QR está paralizada por una medida cautelar provisionalísima del Tribunal Contencioso Administrativo que estudia una gestión de empresarios turísticos. La suspensión se anunció el pasado 13 de noviembre y aún no se ha dado una resolución.

Por esta razón solo se implementó un plan voluntario para los comercios que quieran apostar por un 100% de aforo. Aquellos que opten por seguir al 50% de su capacidad no solicitan el QR.

Promesas

La mañana de este miércoles el Ministerio de Salud se limitó a decir que el sistema ya se había restablecido, pero no ofreció fechas para solventar la situación de quienes todavía no habían obtenido el código, aunque el 9 de diciembre se prometió que todas las personas lo tendrían antes de terminar el mes. Para ese entonces, el sistema no había podido cumplir su promesa de darle el QR a todos los que lo solicitaron antes del 16 de noviembre.

Para comprobar si se tiene el certificado se debe ingresar a la página https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/. Allí da el número de identificación. Puede colocar su pin de acceso. Si no lo tiene, puede incluir los datos de su vacunación: fechas y marca del producto que recibió.

¿Qué hacer si no se ven reflejados o si aparece una leyenda que dice “los datos no coinciden”? Según el Ministerio de Salud, si una persona lo solicitó antes del 16 de noviembre, es necesario que complete de nuevo el formulario disponible en la página web del Ministerio. En el formulario aparece una casilla en la que debe indicar que ya envió todos los documentos que se solicitaron anteriormente (declaración jurada, copia del carné, traducción del carné y copia de la cédula) y que el objetivo de ese formulario es la revisión de los datos.

La gestión también es válida para todos aquellos vacunados en suelo nacional cuya información en el certificado fue entregada con datos erróneos.

Otra opción para estas personas es acudir a cualquiera de las oficinas de dicha entidad con los requisitos previamente enviados, con el fin de analizar lo sucedido.

Las autoridades recomiendan estar atento al correo electrónico y a la bandeja de correo no deseado. En algunos casos, las autoridades tienen dudas con alguno de los datos enviados y por ello no pueden emitir el certificado. En esos casos se contacta a la persona vía correo electrónico.

