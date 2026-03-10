Sucesos

Esta fue la medida cautelar que se dictó contra colegial sospechoso de asesinar a su compañero en Liberia

El sospechoso fue detenido este lunes por el OIJ

Por Sebastián Sánchez
El sospechoso es un hombre de 19 años de apellido Rodríguez
El sospechoso es un hombre de 19 años de apellido Rodríguez. (Cortesía/cortesía)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

