Esta fue la medida cautelar que se dictó contra colegial sospechoso de asesinar a su compañero en Liberia

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia impuso 15 días de prisión preventiva a un colegial de apellidos Rodríguez Díaz, de 19 años, quien es el sospechoso de haber asesinado a otro compañero..

El homicidio se registró durante la mañana del lunes 10 de marzo, luego de una discusión entre dos alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), en Guanacaste, cerca de una parada de autobuses.

Rodríguez fue detenido la tarde de ese día en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según fuentes policiales, el sospechoso acumula antecedentes por presuntos hechos de tenencia de droga, portación ilegal de arma blanca, hurto y portación ilegal de arma permitida.

El caso se tramitará bajo la vía expedita de flagrancia.

El caso

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos jóvenes discutiendo. En determinado momento, el agresor persiguió a la víctima, Lian Alejandro Rivas Quesada, por varios metros hasta que cayó al suelo, donde fue atacado con un arma blanca.

Aunque el herido logró levantarse y fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, fue declarado fallecido a su ingreso. Posteriormente, el personal médico confirmó que murió a las 11:26 a. m. producto de las heridas en la espalda.

El cuerpo de la víctima, de 18 años, fue remitido a la Morgue Judicial.