Joven asesinado por su compañero en Liberia soñaba con ser ingeniero: ‘Era un muchacho muy tranquilo’

Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús.

“Carismático, amable y risueño”. Así describe Gaudy García White a su primo, Liann Alejandro Rivas Quesada, el estudiante de noveno año que murió tras ser atacado por otro joven mientras esperaba el autobús la mañana de este lunes 10 de marzo.

Liann soñaba con estudiar Ingeniería en Sistemas. Debido a motivos laborales, su madre, Mery Ann Quesada Miranda, reside en Santa Cruz, por lo que el joven vivía desde hace un año con su abuela paterna en Liberia y asistía al IPEC de esa localidad.

Según relató García a La Nación, la familia no tenía indicios de conflictos previos entre la víctima y el sospechoso.

“No nos comentó nada sobre alguna situación de agresión. Él no faltaba a clases; de hecho, el día de lo sucedido, a pesar de estar enfermo, insistía en asistir para presentar una tarea, no tenemos conocimiento si ya había sido agredido en el colegio o tenía alguna amenaza”, explicó.

Sobre el presunto agresor, identificado con los apellidos Rodríguez Díaz, la familia indicó que Liann lo conocía desde hacía un año e incluso le hacía el favor de guardarle la bicicleta en su casa. Ambos solían caminar juntos hasta la parada para tomar la buseta que los trasladaba al centro educativo.

Se enteraron por redes sociales

Durante la entrevista, la prima de Liann reveló algo que les causó mucho más dolor: su familia se enteró de la tragedia de forma abrupta a través de las redes sociales, cuando el video del ataque comenzó a viralizarse.

“Yo me encargué de darles una parte de la noticia a la abuelita y a la mamá. La noticia de la muerte se las confirmó la tía de Liann que se dirigió al Hospital de Liberia, un vehículo particular el cual no sabemos nada al respecto, fue el que lo llevó ahí”, detalló García. La prima de la víctima añadió que solo vieron el video completo una vez confirmado el fallecimiento.

“Era un muchacho muy tranquilo, de casa, sus únicos pasatiempos eran video juegos en el celular y nadar en el río que queda a 100 metros de la casa”, agregó.

Tras lo sucedido, la mamá y la abuela de Liann se encuentran bastante afectadas.

“Siento que fue algo tan inhumano...”, agregó García.

Pese al dolor, la familia calificó como un acto de valentía que la madre del agresor entregara a su hijo a las autoridades.

Sobre el papel de quien grabó la escena, García indicó que si bien, eso ayudó al caso, debió hacer algo más al respecto: “Hizo un acto heroico porque sin el video no nos hubiéramos dado cuenta de lo sucedido, pero también hizo mal al no intentar separarlos o dar una alerta”, indicó.

La familia espera que hoy mismo les entreguen el cuerpo de Liann para realizar las honras fúnebres.

Un llamado a la prevención

Ante la escalada de violencia, la familiar de la víctima hizo un llamado a los padres y encargados para ejercer un mayor control y educación sobre los hijos.

“Cuidemos, tengamos un mejor manejo de nuestros jóvenes y, por favor, no dudar en ayudar si ven a alguna persona en peligro”, enfatizó.