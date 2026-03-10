Crímenes

Joven asesinado por su compañero en Liberia soñaba con ser ingeniero: ‘Era un muchacho muy tranquilo’

La prima de Liann Alejandro Rivas, estudiante asesinado en Liberia, relata cómo se enteraron del ataque.

Por Keyna Calderón, corresponsal de La Nación
Liann fue asesinado por su compañero este lunes 9 de marzo en una parada de autobús.
(Gaudy García White/Cortesía)







