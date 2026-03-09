OIJ identifica al colegial asesinado por compañero en Liberia

Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al estudiante asesinado con arma blanca tras una riña con otro colegial. La víctima es un joven de 18 años, de apellidos Rivas Quesada.

El homicidio se registró durante la mañana, luego de una discusión entre dos alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), en Guanacaste, cerca de una parada de autobuses.

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos jóvenes discutiendo. En determinado momento, el agresor persiguió a Rivas Quesada por varios metros hasta que cayó al suelo, donde fue atacado con un arma blanca.

Aunque el herido logró levantarse y fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, fue declarado fallecido a su ingreso. Posteriormente, el personal médico confirmó que murió a las 11:26 a. m. producto de las heridas en la espalda.

Tras estos hechos, agentes del OIJ detuvieron la tarde de este lunes a un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, como sospechoso del homicidio.

El detenido será presentado al Ministerio Público y el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial.

En registros policiales, el sospechoso acumula antecedentes por presuntos hechos de tenencia de droga, portación ilegal de arma blanca, hurto y portación ilegal de arma permitida.