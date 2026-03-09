Sucesos

OIJ identifica al colegial asesinado por compañero en Liberia

La víctima sufrió heridas con arma blanca

Por Sebastián Sánchez
Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia.
Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

