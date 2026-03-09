OIJ detiene en Liberia a estudiante de 19 años por el homicidio de un colegial del IPEC

OIJ detiene a sospechoso de asesinato a colegial en Liberia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la tarde de este lunes a un estudiante de apellidos Rodríguez Díaz, de 19 años, como sospechoso de haber asesinado a otro colegial.

En los registros policiales, el sospechoso acumula antecedentes sobre presuntos hechos de tenencia de droga, portación ilegal de arma blanca, hurto y portación ilegal de arma permitida, según fuentes policiales.

La riña ocurrió durante la mañana entre dos alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia, en Guanacaste.

Un video difundido en redes sociales muestra a dos muchachos discutiendo junto a parada de autobuses. Luego, el agresor persigue a la víctima por algunos metros hasta que esta cayó al suelo.

En ese momento, el atacante lo apuñaló en al menos dos ocasiones. Aunque el herido se levantó y fue trasladado al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, fue declarado fallecido a su ingreso.

Pese a los esfuerzos de los médicos, la víctima falleció a las 11:26 a. m. producto de las heridas en su espalda. Su cuerpo fue levantado por el OIJ y será remitido a la Morgue Judicial.

Tras estos hechos, la Policía Judicial detuvo a Rodríguez en el barrio Corazón de Jesús en Liberia. El sujeto será presentado al Ministerio Público.