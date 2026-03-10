‘Yo a usted lo voy a entregar’: madre del joven sospechoso de asesinar a su compañero en Liberia pide perdón

La madre del sospechoso de asesinar a un compañero de colegio en Liberia asegura que entregó al joven a las autoridades.

El homicidio se registró durante la mañana de este lunes, luego de una discusión entre dos alumnos del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC), en Guanacaste, cerca de una parada de autobuses.

“Me entero porque una vecina me escribió. Ella vino a buscarme y me enseñó el video donde estaba mi hijo con el otro muchacho peleando. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya lo andaban buscando”, detalló la madre del sospechoso a Multimedios.

“Yo empiezo a llamarlo, que a dónde está, que si él hizo esa estupidez que se entregue. Que por favor se entregue, que lo hizo fue malo. Me decía: ‘Mami, estoy en el colegio’. Yo le decía: ‘Véngase para la casa, porque yo a usted lo voy a entregar’”, dijo la mujer.

Explicó que perdió comunicación con su hijo y que, tras buscarlo, lo encontró en la casa de su mejor amigo, donde permaneció retenido hasta que ella llegó.

“Cuando vi que lo capturaron le dije: ‘Papi, ¿qué hiciste?, ¿por qué lo hiciste? ¡Yo siempre te he dicho que la violencia no!’. Él nada más me decía: ‘Mamá, perdóname’. A la otra familia yo le pido perdón”, añadió la mujer.

En apariencia, la víctima y el presunto asesino eran amigos. Sin embargo, en los últimos días se registraron disputas que habrían terminado con el homicidio.

El caso

Un video difundido en redes sociales muestra a ambos jóvenes discutiendo. En determinado momento, el agresor persiguió a la víctima, de apellidos Rivas Quesada, por varios metros hasta que cayó al suelo, donde fue atacado con un arma blanca.

Un estudiante mató a otro en una discusión en Liberia. (Captura de video/Captura)

Aunque el herido logró levantarse y fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, fue declarado fallecido a su ingreso. Posteriormente, el personal médico confirmó que murió a las 11:26 a. m. producto de las heridas en la espalda.

Tras estos hechos, agentes judiciales detuvieron la tarde de este lunes a un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, como sospechoso del homicidio.

El detenido será presentado al Ministerio Público. El cuerpo de la víctima, de 18 años, fue remitido a la Morgue Judicial.

Según fuentes policiales, el sospechoso acumula antecedentes por presuntos hechos de tenencia de droga, portación ilegal de arma blanca, hurto y portación ilegal de arma permitida.