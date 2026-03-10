Sucesos

‘Yo a usted lo voy a entregar’: madre del joven sospechoso de asesinar a su compañero en Liberia pide perdón

Joven de 19 años fue detenido esta tarde por el OIJ

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez

La madre del sospechoso de asesinar a un compañero de colegio en Liberia asegura que entregó al joven a las autoridades.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioLiberiaOIJcolegiales
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.