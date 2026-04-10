Sucesos

Roberto Samcam manejaba información sensible sobre el narcotráfico en Nicaragua antes de ser asesinado

Abogado confirmó a ‘La Nación’ que el militar nicaragüense retirado, asesinado en Costa Rica, pretendía denunciar la presencia del narcotráfico en Nicaragua.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua
Roberto Samcam fue asesinado a balazos en Costa Rica a mediados del 2025. La investigación para determinar el motivo de su asesinato sigue en curso. (Cortesía - La Prensa Nicaragua/Cortesía La Prensa (Nicaragua))







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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