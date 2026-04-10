Roberto Samcam manejaba información sensible sobre el narcotráfico en Nicaragua antes de ser asesinado

Roberto Samcam fue asesinado a balazos en Costa Rica a mediados del 2025. La investigación para determinar el motivo de su asesinato sigue en curso.

El militar nicaragüense retirado Roberto Samcam, quien fue asesinado en Moravia, Costa Rica, en junio del 2025, planeaba denunciar información sensible sobre las rutas del narcotráfico en Nicaragua. Así lo confirmó Federico Campos, abogado de la familia Samcam a La Nación.

Los hallazgos más recientes en el expediente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según Campos, también revelan motivaciones políticas vinculadas con el régimen Ortega-Murillo que habrían llevado al asesinato de Samcam.

El abogado añadió que la documentación refuerza que Samcam mantenía informada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) sobre datos que ponían en riesgo su vida.

“Sin embargo, incomprensiblemente, siempre se ha negado oficialmente esa realidad, aunque quizás haya sido para desmarcarse de cualquier responsabilidad por no haber actuado debidamente para evitar ese vil asesinato”, afirmó.

Para el abogado, es obligación del director de la DIS, Jorge Torres, explicar “por qué lo han negado y por qué no actuaron eficazmente con él”.

En setiembre de 2025, el fiscal general, Carlo Díaz, reveló que la orden del asesinato habría partido del Ejército de Nicaragua, mientras que un expediente, al cual tuvo acceso La Nación, atribuye la planificación a miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y del G2.

Hasta la fecha, el gobierno de Costa Rica no se ha pronunciado sobre el asesinato de Roberto Samcam.

Avanza investigación

El 19 de junio del 2025, Roberto Samcam fue asesinado a balazos en un condominio de Moravia, San José, donde vivía con su esposa e hija.

En setiembre del 2025, las autoridades detuvieron a tres hombres y una mujer como presuntos implicados. En febrero del 2026, la policía capturó al presunto homicida, quien estaba en fuga.

Se presume que este sujeto, de apellidos Carvajal Fernández, sería el pistolero que la mañana del crimen simuló ser residente del condominio, aprovechó que se realizaban trabajos de reparación en el portón, saludó a los trabajadores, subió hasta el apartamento e ingresó para disparar en al menos ocho ocasiones contra Samcam.

El 22 de junio del 2025, se realizó el funeral de Roberto Samcam en la Iglesia de las Ánimas, San José. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

¿Quién era Roberto Samcam?

Roberto Samcam, nacido en Jinotepe, Carazo, se integró desde joven a la lucha sandinista. Cursó estudios militares de artillería terrestre en la Escuela de Artillería de las Fuerzas Armadas de Cuba, lo cual lo llevó a desempeñar varias jefaturas en el Ejército Popular Sandinista (EPS).

Cuando el sandinismo perdió el poder frente a Violeta Barrios de Chamorro, Samcam solicitó su baja voluntaria del cuerpo militar. Entonces, se unió a las filas del Movimiento Renovador Sandinista, partido político de disidentes rojinegros fundado por el escritor Sergio Ramírez.

Desde entonces, fue un crítico del régimen Ortega-Murillo, al escribir análisis y ensayos, y conducir espacios políticos en radio y televisión. Se exilió en Costa Rica desde julio del 2018.

Cinco años más tarde, formó parte del grupo de 94 opositores a quienes les quitaron la nacionalidad nicaragüense y les confiscaron sus propiedades.

Samcam también participó en el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que documentó la implicación del ejército en la represión nicaragüense del 2018 con información sobre la cadena de mando, nombres, cargos y reuniones de militares.

Pese a las amenazas de muerte de las que era objeto, nunca se reservó sus críticas al régimen Ortega-Murillo.