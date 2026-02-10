Cae en Heredia sospechoso de ejecutar sicariato de opositor nicaragüense Roberto Samcam

Oficiales de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia detuvieron a un hombre con orden de captura por el homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en junio de 2025.

Un sujeto de apellidos Carvajal Fernández, quien estaba en fuga y con orden de captura, fue detenido la madrugada de este martes por la Policía Municipal de San Isidro de Heredia como presunto sicario del homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia.

El arresto se produjo justo luego de la medianoche, durante un recorrido preventivo de rutina en un sector cercano al peaje, según explicó Reiner Corella Carazo, jefe policial municipal de San Isidro de Heredia, en declaraciones brindadas a Teletica Canal 7.

“Los compañeros, alrededor de la medianoche, hacen un recorrido de prevención por una calle poco transitada. Observan que se acercan dos vehículos; uno logra continuar, pero el otro, al notar las luces de la patrulla, intenta huir en marcha atrás y cae en una cuneta”, relató Corella.

El jefe policial detalló que, tras el incidente, los oficiales actuaron con protocolos de seguridad.

“Los oficiales, con toda la prevención, se acercan al lugar y obligan a los ocupantes, que eran dos sujetos, a bajarse del vehículo. En ese momento observan que uno de ellos portaba un arma en la cintura”, indicó.

Durante la intervención, ambos hombres fueron aprehendidos y, al realizar una revisión visual del vehículo, los oficiales detectaron la presencia de un arma larga.

“Se hacen todas las coordinaciones con la Fuerza Pública, que nos colabora en el sitio, y el fiscal solicita la detención y el traslado de los sujetos a la Fiscalía de Heredia”, agregó Corella.

Posteriormente, al verificar las identidades, se confirmó que uno de los detenidos era buscado desde hace varios meses.

“El asunto va más allá porque, al investigar a los sujetos, se determina que uno de ellos tenía una orden de captura por un caso de supuesto sicariato”, explicó el jerarca policial.

Antecedente del caso Samcam

De acuerdo con la investigación judicial, Carvajal Fernández sería el pistolero que la mañana del 19 de junio de 2025, cerca de las 7:45 a. m., simuló ser residente de un condominio en Moravia, aprovechó trabajos de reparación en el portón, saludó a los trabajadores, subió hasta el apartamento e ingresó para disparar en al menos ocho ocasiones contra Roberto Samcam, causándole la muerte.

Por este caso, en setiembre de 2025, las autoridades ya habían detenido a tres hombres y una mujer como presuntos implicados. Entre ellos figura Chaves Medina, de 35 años, capturado en Cañas, Guanacaste, así como Chacón Guillén, de 30 años, y Orozco González, de 33 años, arrestados durante allanamientos en León XIII, Tibás.

El detenido quedó a las órdenes de la Fiscalía, que ahora deberá definir las medidas cautelares y continuar con el proceso judicial por el homicidio del exmilitar nicaragüense.

En entrevista con La Nación, en octubre del 2018, siete años antes de su asesinato, Samcam había dicho que había en Costa Rica infiltrados nicaragüenses exacerbando los ánimos en actos sociales y políticos.

En esa época, la administración de Carlos Alvarado planteaba constantemente, en foros internacionales, que la dictadura nicaragüense era un problema para la región.

Samcam aseveró: “Tratan de profundizar los conflictos internos costarricenses, para que la tensión del Gobierno tico no esté dirigida hacia Nicaragua, sino hacia los problemas actuales del país, por ejemplo, los económicos, los sociales, el ingreso de una gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses que venimos huyendo de la represión orteguista”.