Sucesos

Cae en Heredia sospechoso de ejecutar sicariato de opositor nicaragüense Roberto Samcam

Policía Municipal de San Isidro de Heredia capturó a sujeto buscado por homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, en junio de 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Asesinato en Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, en Moravia, Costa Rica. 19 de junio de 2025
Oficiales de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia detuvieron a un hombre con orden de captura por el homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en junio de 2025. (La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto SamcamHomicidio SamcamPpositor nicaragüenseDetención en HerediaPolicía Municipal de San Isidro
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.