OFAC ubica a Anita Mc Donald y a su hija como piezas clave para ‘uno de los mayores narcotraficantes del Caribe’

Anita McDonald se promocionaba en redes sociales como especialista en derecho de Familia, Penal, Laboral y Cobros.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló el pasado jueves la estrecha colaboración de los hermanos y cabecillas del Cartel del Caribe Sur, Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, con dos mujeres de su familia para facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Según Estados Unidos, la prófuga Estefanía Mc Donald Rodríguez, esposa de Shock, en compañía de su madre, Anita Yorleny Mc Donald Rodríguez, utilizaron al menos cinco negocios para blanquear dinero para Shock. Por su parte, Anita Mc Donald, quien es abogada y notaria, se habría aprovechado de sus conocimientos para facilitar transacciones fraudulentas para el grupo delictivo.

A las mujeres, el Tesoro las señala por “estar controladas o dirigidas por Luis Manuel Picado Grijalba, o por haber actuado o pretendido actuar en su nombre o en su representación, directa o indirectamente”. A este hombre, por su parte, lo catalogó como “uno de los mayores narcotraficantes del Caribe”.

El Departamento del Tesoro divulgó esta información mediante un comunicado de prensa, emitido dos días después de que el Ministerio Público de Costa Rica informara que la banda liderada por los hermanos Picado, desarticulada en noviembre del 2025, fue incluida en la lista de la OFAC.

El grupo sería responsable de transportar varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarlas en Costa Rica y, finalmente, enviarlas a Estados Unidos y Europa.

Además de los ya mencionados, a este listado se incluyó también a Tony Alexander Peña Russell, quien está detenido en el centro penitenciario La Reforma y cuya banda de sicariato operaba como brazo armado del cartel.

Las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los bienes y activos que estas personas posean en Estados Unidos o que estén bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses, así como de las empresas en las que tengan participación directa o indirecta igual o superior al 50%.

“Una red familiar de blanqueo”

EE. UU. destacó que las empresas operadas por Estefanía McDonald y Anita McDonald para facilitar las actividades delictivas de alias Shock incluyen:

Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero ( Asolipes )

) 3-101-507688 S. A.

Celajes de York CDY S. A.

Magic Esthetic Salon S. A.

Inversiones Laurita L&L S. A.

Anita Mc Donald es señalada por ostentar la propiedad, dirigir o actuar en nombre de la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero. Su vínculo con esta entidad se conoce desde 2015, cuando trascendió que su oficina estaba situada en un enclave portuario que se construyó de manera ilegal en Portete, Limón.

Al parecer, la estructura se levantó sin permisos en un área pública administrada por la Municipalidad de Limón. En este caso figuró como investigado Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, pero fue sobreseído por prescripción del delito de usurpación de bienes de dominio público.

Bell Fernández también figura en la lista de OFAC y es catalogado por Estados Unidos como un peligroso narcotraficante.

McDonald lleva ya al menos una década vinculada al sector pesquero. Integró la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en 2015, pero en diciembre de ese año el Gobierno la destituyó después de que recomendara como asesor al cuestionado Bell Fernández.

En el caso de Estefanía, el Departamento del Tesoro la señala por ser propietaria, dirigir, controlar o haber actuado en representación de las sociedades Celajes de York CDY S. A. e Inversiones Laurita L&L S. A.

Tanto a Anita como a su hija se les atribuye lo mismo en el caso de Magic Esthetic Salon S. A., que operaba a través de dos salones de belleza: uno situado en el Parque Empresarial de Lindora y otro en Limón.

En noviembre, La Nación dio a conocer que entre el 28 de febrero del 2017 y el 16 de diciembre del 2024, Anita McDonald elaboró escrituras para cinco de los aparentes miembros del clan y efectuó más de 40 trámites legales en favor de Bell Fernández y su esposa, Andria Araya Bougle.

Costa Rica: “clave” para el tráfico de cocaína

El mismo texto que señaló vínculos entre las mujeres y los cabecillas, describió a Costa Rica como un “punto clave en el tránsito mundial de cocaína”.

Costa Rica se ha convertido a través de los años en una escala “cada vez más importante” para las organizaciones que trafican con cocaína hacia Estados Unidos. A ello contribuyó el puerto marítimo de Moín, que desde su inauguración, en 2019, “se ha convertido en un importante centro regional de transbordo de cocaína” y es, además, el origen de conflictos violentos por disputa territorial, explica el comunicado.

Shock fue detenido en diciembre del 2024 en un aeropuerto de Londres. Su hermano, Noni, fue capturado el 25 de agosto pasado en La Galera, Curridabat.

Ambos esperan su extradición a Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

Anita, aunque no tiene una orden de extradición, fue aprehendida durante la Operación Traición, que el 4 de noviembre desplegó a 1.600 agentes para llevar a cabo 64 allanamientos y desarticular al grupo. La mujer está en prisión preventiva.

Su hija, Estefanía, se estaría escondiendo en Europa.