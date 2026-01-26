Sucesos

OFAC ubica a Anita Mc Donald y a su hija como piezas clave para ‘uno de los mayores narcotraficantes del Caribe’

Las mujeres utilizaban cinco empresas para lavar dinero proveniente de la droga

Por Natalia Vargas
Anita McDonald se promocionaba en redes sociales como especialista en derecho de Familia, Penal, Laboral y Cobros.
Anita McDonald se promocionaba en redes sociales como especialista en derecho de Familia, Penal, Laboral y Cobros. (Foto: Redes sociales de Anita McDonald y archivo LN/Foto: Redes sociales de Anita McDonald y archivo LN)







