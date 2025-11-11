Sucesos

Abogada Anita McDonald facilitó compra de autos y barcos a presuntos miembros del cartel del Caribe Sur; su protocolo registró pagos en efectivo

Anita McDonald Rodríguez fue detenida durante el operativo contra el clan narco. En su protocolo notarial, constan movimientos de bienes de los miembros de la supuesta organización

Por Natasha Cambronero y Natalia Vargas
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Anita McDonald Rodríguez fue detenida, el pasado martes 4 de noviembre, en el mayor operativo realizado por el OIJ y la Fiscalía contra una supuesta banda narco conocida como el cartel del Caribe Sur. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







