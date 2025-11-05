Sucesos

16 personas vinculadas con el Cartel del Caribe Sur permanecen en fuga; estas son sus identidades

Durante 67 allanamientos la Policía Judicial logró la detención de 28 personas

Por Natalia Vargas
De izquierda a derecha: Wilmer Blandón, Isaias Rodríguez, Edilson Castrillon, Aarón Grijalba, Jean Carlos Quesada, Pedro Umaña, John Montenegro, Clinton McField, Hamon Cuthbert, Karla Picado, José Daniel Paz, Jesús Rivera, Tobías Delgado, Orlando Angulo, Juan Mena, Wilfredo Robleto.
De izquierda a derecha: Wilmer Blandón, Isaias Rodríguez, Edilson Castrillon, Aarón Grijalba, Jean Carlos Quesada, Pedro Umaña, John Montenegro, Clinton McField, Hamon Cuthbert, Karla Picado, José Daniel Paz, Jesús Rivera, Tobías Delgado, Orlando Angulo, Juan Mena, Wilfredo Robleto. (OIJ/Cortesía)







