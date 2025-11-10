Caso Traición: OIJ pide ayuda para identificar a 12 personas que permanecen en fuga

Seis días después de que se llevó a cabo el operativo Traición, el más grande en la historia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 12 presuntos miembros del Cartel del Caribe Sur permanecen en fuga.

Se trata de Wilmer Martín Blandón Zamora, Clinton Jeff McField Tucker, Edinson Castrillón Rodriguez, Aarón Erik Grijalba Joseph, Jean Carlo Quesada Quiel, Juan Gerardo Mena Rodríguez y José Daniel Paz Navarro.

A la lista se suman Pedro Pablo Umaña Morales, Hamon Cuthbert Shegrain, Orlando Keizon Angulo Prieto, Tobías Alberto Delgado Fallas y John Kennedy Montenegro Flores.

El día del operativo, tras el allanamiento a 67 propiedades, la Policía Judicial reportó la detención de 35 personas. Ese mismo días, por la tarde, las autoriades difundieron la identidad de 16 personas que permanecían en fuga.

Desde entonces se concretó el arresto de Karla Yahaira Picado Grijalba, Isaias Rodríguez Reyes, Wilfredo Cesar Robleto Álvarez y Orlando Queizon Angulo Prieto.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la estructura a la que presuntamente pertenecen los prófugos reúne todos los elementos de un cartel transnacional: liderazgo definido, redes de distribución, control territorial, infraestructura logística y vínculos con redes criminales extranjeras.