DEA felicita a Costa Rica por operativo del OIJ y Fiscalía para desmantelar el cartel del Caribe Sur

DEA felicita a Costa Rica por la “Operación Traición”, el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó públicamente a Costa Rica por la Operación Traición, desarrollada por el OIJ y la Fiscalía, a la que calificó como “el operativo policial más grande en la historia del país”.

En un mensaje en video, la entidad destacó que el esfuerzo nacional desmanteló el cartel del Caribe Sur, con un total de 64 allanamientos, 29 detenciones y la incautación de grandes cantidades de drogas, armas y bienes.

La presunta estructura criminal era encabezada por los hermanos Luis Manuel “Shock” y Jordie “Noni” Picado Grijalba, quienes esperan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la estructura reúne todos los elementos de un cartel transnacional: liderazgo definido, redes de distribución, control territorial, infraestructura logística y vínculos con redes criminales extranjeras.

La agencia también subrayó que la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica ha sido clave para alcanzar estos resultados. Además de la DEA, en la operación participaron, según afirmaron, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del gobierno estadounidense.

“Este resultado demuestra que la cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica da frutos. Juntos estamos desarticulando redes criminales, reduciendo el flujo de drogas y haciendo que nuestras comunidades sean más seguras”, añadió la DEA.

La Operación Traición se considera uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en Costa Rica, al atacar una estructura que operaba desde el Caribe nacional y mantenía vínculos con redes internacionales de tráfico de drogas.

