Caso Traición: 23 sospechosos de integrar el Cartel del Caribe Sur enfrentarán larga audiencia de medidas cautelares

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 67 allanamientos en cinco provincias para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína.

Durante las próximas dos semanas, 23 presuntos miembros del Cartel del Caribe Sur, desarticulado el pasado martes durante el operativo más grande en la historia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), enfrentarán la audiencia de medidas cautelares.

El proceso judicial, denominado caso Traición, inició la tarde del miércoles y se prevé que se extienda debido al número de imputados, quienes en conjunto cuentan con 17 abogados defensores (públicos y particulares) y dos fiscales en representación del Ministerio Público.

La audiencia está a cargo del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) del Primer Circuito Judicial de San José y se tramita bajo el expediente 21-030208-0042-PE.

Operación Traición de este 4 de noviembre

Por su parte, el Ministerio Público informó de que cinco de los detenidos quedaron en libertad sin medidas cautelares, pues hasta el momento se determinó que tendrían una participación menor dentro de la organización criminal.

Entre las personas liberadas se encuentra la hija menor de Anita McDonald, abogada y exdirectiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), quien también fue detenida en el operativo por el presunto delito de lavado de dinero. Se trata de una joven de 20 años de apellidos Crawford McDonald.

Asimismo, fueron puestos en libertad un hombre de apellidos Arias Acuña, otro identificado como Ramírez Redondo, así como González y Rodríguez.

Para los 23 imputados que sí participan en la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía confirmó que solicitará medidas cautelares, al considerar que formarían parte de la organización criminal internacional liderada por los hermanos Luis y Jordie Picado Grijalba, alias Shock y Noni.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó a La Nación el pasado miércoles que, tras 24 horas de operativo y 67 allanamientos realizados en Limón, San José, Cartago, Alajuela y Puntarenas, se detuvo a un total de 35 personas y 15 miembros de la organización continúan prófugos.

Este medio consultó al Ministerio Público si se solicitarán medidas cautelares contra el resto de los aprehendidos; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.