Sucesos

Estados Unidos sanciona a ‘Shock’, su esposa, suegra y hermano como mayor red de narcotráfico de Costa Rica

OFAC bloqueó los bienes a quienes señala responsables mover toneladas de cocaína de Colombia a Estados Unidos y Europa desde Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Arresto de Shock.
Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, fue capturado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece a la espera de su extradición a Estados Unidos. Su esposa, Estefanía McDonald Rodríguez, está en fuga. Fotografía:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OFAC Costa RicaShockNarcotráficoLuis Manuel Picado GrijalbaJordie Kevin Picado GrijalbaPeña Russell
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.