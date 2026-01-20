Estados Unidos sanciona a ‘Shock’, su esposa, suegra y hermano como mayor red de narcotráfico de Costa Rica

Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, fue capturado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece a la espera de su extradición a Estados Unidos. Su esposa, Estefanía McDonald Rodríguez, está en fuga. Fotografía:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock; a su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como Noni; a Tonny Alexander Peña Russell, así como a la esposa y la suegra de Shock, señalándolos como responsables de la mayor organización de tráfico de cocaína que ha operado en Costa Rica.

Las designaciones incluyen también a Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock, (quien está en fuga) y a su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez, quienes, según la OFAC, utilizaron empresas y actividades comerciales para lavar dinero producto del narcotráfico.

Las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los bienes y activos que estas personas posean en Estados Unidos o que estén bajo control de ciudadanos o entidades estadounidenses, así como la prohibición de realizar transacciones con ellas.

Además, quedan congeladas todas las empresas en las que los designados tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%.

Según el Departamento del Tesoro, la red criminal habría sido responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarlas en Costa Rica y luego transportarlas hacia Estados Unidos y Europa. La OFAC identifica a Shock como el líder de la organización y como uno de los traficantes más productivos de la región Caribe.

En el caso de Tonny Alexander Peña Russell, la agencia estadounidense indicó que fue sancionado por haber brindado apoyo financiero, material y logístico a las actividades de los hermanos Picado Grijalba, incluyendo vínculos con grupos armados y una banda de sicarios que operaba en el país.

Respecto a Estefanía McDonald y Anita Yorleny McDonald, la OFAC sostiene que ambas habrían utilizado distintas sociedades mercantiles para blanquear capitales, entre ellas la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A.. De manera particular, se acusa a Anita Yorleny de notarizar transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) divulgó una ficha técnica con fotografías de los implicados y un detalle del funcionamiento de la organización, a la que atribuye el traslado de cocaína desde Colombia, su almacenamiento en Costa Rica y su envío posterior hacia Estados Unidos y Europa. (OFAC/Cortesía)

Investigación conjunta

La OFAC subrayó que la acción anunciada este martes es el resultado de una investigación coordinada liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la participación activa de la DEA, la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica.

“El caso refleja las acciones proactivas de las autoridades costarricenses para contrarrestar las actividades ilícitas de esta organización criminal”, destacó la agencia federal.

El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó que las sanciones “confirman la solidez del trabajo articulado que realizan la DEA, la Fiscalía y la policía judicial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, y resaltó que la cooperación internacional ha sido clave para desarticular estructuras que operan dentro y fuera del país.

El Departamento del Tesoro calificó a Shock y Noni como “traficantes prolíficos”, al señalar que mantenían contacto directo con proveedores en Colombia y controlaban rutas marítimas, bodegas de almacenamiento y redes de distribución en el territorio nacional.

Shock fue capturado en el Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece a la espera de su extradición a Estados Unidos. Noni fue detenido en agosto de 2025, en una operación conjunta entre la DEA, la Fiscalía y el OIJ, convirtiéndose en uno de los primeros casos en los que se aplicó la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses.

Por su parte, Peña Russell fue detenido en 2024 por la Fiscalía de Limón y el OIJ, y actualmente cumple prisión preventiva por causas relacionadas con homicidio y tráfico de drogas.

La OFAC también recordó que en noviembre de 2025, las autoridades costarricenses ejecutaron un operativo a gran escala contra la organización en Limón y San José, que dejó 30 personas detenidas, la incautación de 14 toneladas de droga y numerosos bienes de lujo.

El comunicado oficial destaca que desde la apertura del puerto de Moín en 2019, Costa Rica se convirtió en un centro regional clave para el transbordo de cocaína, lo que ha provocado disputas violentas entre grupos criminales por el control del enclave portuario.

En ese contexto, la OFAC recordó otras designaciones recientes contra costarricenses vinculados al narcotráfico, como Gilberth Hernán Bell Fernández (noviembre de 2023), y Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega (agosto de 2025).

“La acción de hoy se dirigió contra los socios de Bell y López y contra la mayor organización de tráfico de cocaína de Costa Rica”, concluyó el Departamento del Tesoro.