Juzgado toma decisión sobre Tonny Peña Russell y seis miembros de presunta organización de sicarios

Tonny Peña Russell fue detenido el 21 de junio del 2024, en su vivienda en barrio Atlántida, Limón.

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) amplió la prisión preventiva a Tonny Alexander Peña Russell, alias T, presunto líder de una organización dedicada al sicariato.

La medida también aplica para seis personas más de apellidos García, Cerdas, Pérez, Velásquez, Urbina y Espinoza. Todos permanecerán cuatro meses más con dicha medida cautelar por los supuestos delitos de homicidio.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la agrupación se dedicaba a planear y ejecutar asesinatos a petición de otros grupos involucrados en el tráfico de drogas en la provincia de Limón.

Se sospecha que estos les ofrecían remuneraciones para acabar con la vida de personas con las que mantenían disputas territoriales. Las autoridades judiciales presumen que algunos miembros adquirieron bienes para ocultar el origen ilícito del dinero que recibían del sicariato.

Condena

Alias la T registró el pasado 20 de agosto su primera condena penal. El presunto cabecilla fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de tenencia ilegal de arma prohibida en perjuicio de la seguridad común.

Ahora, continúa en prisión en La Reforma a la espera de un nuevo juicio por los cargos de asesinatos, narcotráfico y otros delitos.

La lectura del por tanto se conoció tras dos semanas de juicio en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Limón, donde se le juzgó junto a un taxista informal de apellidos Guzmán Ugalde.

Peña Russell siguió el debate mediante videoconferencia debido a que las autoridades judiciales consideraron que trasladarlo desde Máxima Seguridad hasta la sede de los tribunales, en Limón, era una operación riesgosa.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 1.° de junio del 2022 en un lavacar de Envaco, en el cantón central de la provincia del Caribe, cuando alias T habría participado en una balacera contra miembros de la organización delictiva conocida como los Hondureños o la H.

Detención

Peña Russell era uno de los hombres más buscados hasta que fue detenido el 21 de junio de 2024, durante cuatro allanamientos ejecutados en Limón. El hombre fue capturado en su vivienda en el barrio Atlántida, en la provincia del Caribe.

El día de su aprehensión, Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afirmó que Peña Russell estaría vinculado con al menos 10 homicidios, dos tentativas de homicidio, y la estructura que lidera estaría relacionada con aproximadamente 60 homicidios en los últimos años.

La operación policial contó con agentes de Limón, el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Brigada Operacional de Apoyo del OIJ (BOA) y otros grupos especiales de San José, incluyendo la unidad de vigilancia, el grupo táctico y el departamento de investigaciones criminales.

El presunto cabecilla había escapado de las autoridades en febrero de 2024, al evadir un operativo realizado por 500 agentes judiciales en las comunidades de Barrio Quinto, Limoncito, Envaco, Corales 1, Pacuare, Cieneguita y Atlántida. La acción tenía como objetivo detenerlo a él y a 17 cómplices.