Sucesos

Juzgado toma decisión sobre Tonny Peña Russell y seis miembros de presunta organización de sicarios

Las autoridades señalan a Peña Russell como el presunto cabecilla de una violenta organización criminal en Limón

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Tonny Peña Russell
Tonny Peña Russell fue detenido el 21 de junio del 2024, en su vivienda en barrio Atlántida, Limón. (Suministrada)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tonny Peña Russellprisión preventivaLimón
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.