Tony Peña Russell, alias la T, uno de los criminales más conocidos de Limón, enfrenta juicio tras ataque contra la H

Tony Peña Russell alias la T o Negro, una de las figuras más conocidas de la delincuencia en Limón, enfrenta desde hace dos semanas un juicio por el delito de portación ilegal de arma permitida, tras verse envuelto en una balacera contra miembros de una poderosa banda rival: La H.

En la causa figuran como coencartados un taxista informal de apellidos Guzmán Ugalde y el prófugo de la justicia y fundador del grupo delictivo los Tony’s Boys Carlos Ovidio Masís Duarte alias Villo. También aparecía Harry Francisco Mayers Roberts, alias Harry Loco o Lucifer, pero este hombre fue asesinado el 20 de enero del 2024 junto a tres sujetos más durante una emboscada en Purral de Goicoechea.

Alias la T está siguiendo el juicio por videoconferencia ya que debido a su perfil delictivo el traslado desde La Reforma, en donde está recluido desde julio del 2024, se torna muy peligroso.

El caso se remonta a la tarde 1.° de junio de 2022, cuando se suscitó una balacera en un lavacar cercano a las piscinas del barrio Envaco, en el cantón central de Limón.

Dos oficiales del grupo Lince de la Fuerza Pública que hacían un operativo de control vehicular escucharon los disparos y, de inmediato, interceptaron un carro marca Toyota Echo en el que iban los cuatro hombres antes citados.

Aunque la causa se sigue por portación ilegal de arma permitida, para el Ministerio Público la intención de Peña Russell, Villo y Lucifer era acabar con la vida de integrantes de la banda los Hondureños o la H, quienes poco antes, según Peña Russell, habían intentado darlo de baja.

Ese día, los miembros de Lince alcanzaron a los sospechosos en una calle paralela al lavacar. Los policías declararon en el debate que pudieron ver cuando alias Villo lanzó un arma a un río, posteriormente se determinó que se trataba de una pistola marca Glock con un cargador extensivo, que es de uso prohibido en el país.

Los oficiales también confirmaron que a alias Lucifer (ya fallecido), le encontraron dos armas de fuego que estaban detrás del asiento del conductor del auto, a la altura de los pies y una de esas armas tenía cargador extensivo.

Russell declaró que más bien fue víctima del ataque armado y que a raíz de ello abordó el taxi informal en el que minutos después fue detenido.

El testimonio del taxista informal

Por su parte, el conductor de ese vehículo testificó que el día de los hechos pasaba por el sitio, vio que dos hombres (Villo y Lucifer) le hicieron parada y les permitió subirse al carro porque nunca vio que estuvieran armados. Más adelante vio a Peña Russell corriendo, por lo que se detuvo para que subiera al carro.

“Los oficiales de Fuerza Pública localizaron a los acusados Guzmán Ugalde, Carlos Ovidio Masis Duarte, Harry Francisco Mayers Roberts y Tony Alexander Peña Russell, en el sector de Limón, Envaco, al costado noroeste de las piscinas (...), propiamente en vía pública, quienes, teniendo conocimiento de la ilicitud de sus actos y a sabiendas que no podían portar armas de fuego, portaban en el vehículo en el lado posterior izquierdo en el posa pies, un arma de fuego, tipo pistola CZ 75, una pistola marca Smith & Wesson con cargador extendido con 29 municiones calibre 9MM sin percutir y una pistola marca Glock 22, Austria.40 la cual había sido lanzada desde el vehículo en movimiento”, precisa parte de la acusación.

Para esa fecha, la estructura de alias la T estaba plenamente identificada por el OIJ y la Fiscalía, siendo que alias Villo y Lucifer eran reconocidos como los sicarios de la organización.

Pese a que el hecho ocurrió en el 2022, un año antes de que se abriera la investigación contra alias la T por el caso Critias (sobre sicariato), ya las autoridades lo identificaban como el líder del brazo armado de la estructura de un hombre de apellidos Picado Grijalba alias Shock.

Alias Shock habría huido de Limón por amenazas contra su vida y fue detenido en Londres, Inglaterra. Está a la espera de extradición a Estados Unidos. Foto: Cortesía.

Este último fue detenido en diciembre del 2024 en Londres, Inglaterra y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, tras una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Este evento (el tiroteo en el lavacar), nos ilustra la estructura inicial que Peña Russell venía vislumbrando, los adeptos que tenía y la forma en que resolvía sus conflictos, aunque en esa ocasión los miembros de la H no pudieron darle de baja”, explicó una fuente ligada al caso.

El grupo de alias Shock tenía constantes enfrentamientos con la organización de los Hondureños y, de hecho, Picado Grijalba era el objetivo principal del homicidio óctuple ocurrido el 2 de marzo del 2022 en la comunidad de la Bomba, en el distrito de Matama de Limón.

En este camino, en una finca privada en Matama, fueron emboscados y asesinados varios hombres. Shock logró escapar. Foto: Cortesía MSP.

El hombre logró escapar con ayuda de otras personas, pero en la finca fallecieron otros ocho hombres, entre ellos Danny Hernández Fernández, alias Ratón, conocido líder criminal de la provincia.

El juicio contra alias la T continúa este lunes, el delito de portación ilegal de arma permitida está previsto y sancionado en el artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos y tiene una pena máxima de cinco años de prisión.