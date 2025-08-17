Sucesos

Tony Peña Russell, alias la T, uno de los criminales más conocidos de Limón, enfrenta juicio tras ataque contra la H

El hecho evidenció la estructura que iniciaba en 2022 el líder criminal de Limón

Por Christian Montero

Tony Peña Russell alias la T o Negro, una de las figuras más conocidas de la delincuencia en Limón, enfrenta desde hace dos semanas un juicio por el delito de portación ilegal de arma permitida, tras verse envuelto en una balacera contra miembros de una poderosa banda rival: La H.








