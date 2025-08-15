Sucesos

Ellos son los fundadores de los Tony’s Boys, la banda que amedrenta con armas de guerra

Villo, Bajob y un tercer sujeto formaron la subestructura criminal tras la caída de Tony Peña Rusell, alias la T, hace un año

Por Christian Montero

Tres veinteañeros oriundos del barrio Atlántida, en el cantón central de Limón, son en este momento los más buscados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta local. A ellos se les atribuye el liderazgo de una reciente organización dedicada al robo y la extorsión y que amedrenta a los vecinos con armas de guerra.








