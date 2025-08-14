Sucesos

Caso Tony’s Boys: ‘Les han visto armas como las que usan en las guerras’, así describen a integrantes de grupo asociado a Tony Peña Russell

OIJ y Fiscalía Adjunta de Limón desarticularon grupo criminal vinculado a alias la T

Por Christian Montero

Dos primos de apellidos Doranth Doranth y González Doranth sembraron terror durante todo un año en el barrio Atlántida, en el cantón central de Limón. Una presunta víctima de estos hombres asegura que ambos se movilizaban con armas de fuego “como las que se usan en las guerras” e intimidaban a las personas con las que tenían problemas personales.








