Caso Tony’s Boys: ‘Les han visto armas como las que usan en las guerras’, así describen a integrantes de grupo asociado a Tony Peña Russell

Dos primos de apellidos Doranth Doranth y González Doranth sembraron terror durante todo un año en el barrio Atlántida, en el cantón central de Limón. Una presunta víctima de estos hombres asegura que ambos se movilizaban con armas de fuego “como las que se usan en las guerras” e intimidaban a las personas con las que tenían problemas personales.

13/08/2025/ Allanamientos en barrio Atlántida para detener a socios de Tony Peña Russell, Caso se conoce como Tony’s boys Grupo se constituyó tras la captura de Tony el año pasado / foto John Durán (JOHN DURAN)

Una investigación judicial los vincula a ambos con un grupo criminal que operaba en ese barrio y en Los Lirios, a 2,5 kilómetros de distancia. Además, se presume que esta organización trabajaba para Tony Peña Russell, un vecino de Atlántida señalado como presunto cabecilla de una banda de sicariato y quien descuenta prisión preventiva desde el año anterior.

Doranth Doranth, de 19 años y otros dos hombres, fueron detenidos este miércoles, luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón allanaran siete viviendas en la zona; mientras que González Doranth, de 27 años, permanece en fuga.

Los primos eran los principales objetivos de las autoridades ya que son investigados por el delito de amenazas agravadas. El origen de los hechos que les imputan se remonta al 7 de junio del 2024, cuando una familia de Atlántida denunció ser víctima del robo de una computadora que estaba en la casa y señaló a los primos como los responsables.

Según consta en el expediente, la presunta afectada salió al corredor de su casa y al mirar hacia la propiedad de los primos pudo ver a otro hombre que no conocía y que le decía a ambos: “yo la llevé para que la configuren y para que no la puedan rastrear”, por lo que para ella significó que fueron estos mismos sujetos los que cometieron el hecho delictivo”, es decir, el robo de la computadora.

Esto desencadenó, según la investigación, una serie de amenazas y enfrentamientos verbales en perjuicio de los ofendidos a quienes intimidaron con armas de fuego.

Esto consignó el investigador sobre la persona afectada:

“Ha sido amenazada por estos dos sujetos con armas de fuego, las cuales utilizan para apuntarla, les ha visto armas largas como las que usan en la guerra y disparan al aire, ha podido observar que las introducen en las casas de ellos y en la un sujeto conocido como Varena, quien es cuñado de ambos sujetos”, precisa el documento.

Subgrupo de alias la T

Según establecieron las autoridades judiciales, ambos primos pertenecen a una subestructura criminal denominada Tony’s Boys, por ser derivada de la organización criminal dirigida por Tony Alexander Peña Russell alias la T, o El Negro, quien fue detenido por el OIJ en esa misma comunidad en junio del 2024.

La estructura delictiva era una de las 12 grandes bandas que operaban en Limón y responsable de constantes enfrentamientos con otras pandillas como los Hondureños o la H, que generaron homicidios en el cantón central de la provincia.

La banda de los Tony’s Boys se formó tras la detención de alias la T (actualmente en Máxima Seguridad de La Reforma) y a partir de la fuga de tres de los principales colaboradores de Peña Russell, quienes son imputados en el caso Critias.

Según la Fiscalía, los hombres son apellidos Masís Duarte, alias Villo; Fernández Camacho, alias Bajop; y Castro Ruiz.

De acuerdo con la relación de hechos contenida en el expediente, los sujetos tenían dominada la zona de Atlántida bajo amenazas. El documento hace una referencia sobre la forma en que operaban los primos, quienes amedrentaban a los ofendidos y vecinos de la comunidad.

“En el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2024 al 27 de abril del 2025, los imputados González Doranth y Doranth Doranth, aprovechándose de la superioridad numérica, con la intención de desear un mal futuro y de alarmar a los ofendidos, mediante la utilización de armas de fuego y de manera telefónica, han amenazado a los ofendidos, expresándoles que ‘los van a matar, que portan armas de fuego, que saben en lo que andan y que no tienen miedo de desaparecer a nadie’”, especifica el documento.

El subdirector del OIJ, Michael Soto explicó que estos allanamientos son parte de la estrategia que están aplicando en el Caribe y otras zonas del país, para desmantelar grupos delictivos que pretenden tomar fuerza tras la caída de los cabecillas de las grandes pandillas.

“Hay que tener claro que Atlántida era la zona más dura de Peña Russell y todavía hay células operando y aprovechamos cualquier denuncia que se formule para tratar de desarticularlos. En este caso en particular tiene que ver con amenazas, con accionamientos de armas, con tráfico local”, dijo Soto.

En el allanamiento de Atlántida fue detenido Doranth Doranth de 19 años, quien al momento del ingreso de los oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), a su casa portaba dos armas de fuego: “Cuando iba entrando el SERT a una de las casas se topan con un masculino de 19 años que era el objetivo y que en ese momento portaba dos armas, una pistola 9 mm y una tipo M4 que es un fusil de asalto, incluso llevaba dos magazines con 30 tiros cada una”, puntualizó el jefe policial.

Las autoridades clasificaron la operación como de alto riesgo debido a que tenían información de que los investigados poseían armas de alto poder, como fusiles AK-47 y AR-15.

Para acceder a las viviendas allanadas los agentes judiciales aplicaron la misma estrategia que usaron el año pasado para detener a alias la T; ingresaron a la zona en vehículos distintos a los que acostumbraban movilizarse.

El grueso de los investigadores debieron esperar a que equipos tácticos ingresaran de primero para reducir la posibilidad de que ocurrieran enfrentamientos con armas de fuego.

Además de Doranth, sospechoso de las amenazas agravadas, quedaron detenidos Simmons de 21 años y un menor de 17, por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

A los imputados les decomisaron cuatro armas de fuego entre ellas un fusil MP4, dos pistolas calibre 9 mm y una escopeta hechiza, municiones, droga tipo piedra de crack, cocaína y marihuana.